星展卡強勢布局消費旺季 百貨周年慶刷卡最高享10%回饋

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

10月消費旺季登場，百貨周年慶、iPhone新機上市等接連引爆購物熱潮。星展信用卡瞄準這波商機，推出多重獨家優惠，除了百貨周年慶刷卡最高享10%回饋、遠東百貨狂賺NT$18,000禮券，星展並攜手《500盤》精選11間入選名店，打造卡友專屬禮遇，從時尚購物到頂級餐飲，星展帶領卡友暢享精緻多元的生活體驗。

瞄準全台百貨周年慶，星展祭出超狂購物回饋方案。星展卡友於新光三越信義新天地刷卡最高享10%優惠，綁定skm pay於百貨服飾消費滿NT$12,000，再獨家贈12,000 skm points（限量）。遠百信義同步推出超高回饋，消費達檻最高送NT$18,000遠東商品券；而喜愛數位3C的卡友，刷星展卡最高可享5%回饋；且上述百貨購物刷卡均可享分期0%利率。此外，即日起至12/31，每月刷卡搭配星展「環遊世界挑戰賽」活動，消費達檻且登錄成功，超過門檻部分每月最高可獲得1％刷卡金加碼回饋，任刷一筆一般消費還有機會抽中「環遊世界百萬旅券」大獎（活動限額且均需另外登錄）！

星展今年首度與台灣在地美食評鑑《500盤》合作，精選11間2025年入選餐廳，為卡友獻上獨家禮遇。自10/15至12/31止，包括至SENS餐廳消費指定主餐，可享「麥卡倫12年單一麥芽威士忌」品酩體驗（不飲酒卡友將提供單杯無酒精脫醇葡萄飲品）；以及至知名李台北私廚餐廳刷星展卡選擇優惠方案且消費達檻，將獲贈主廚私房菜，以及紅酒或白酒乙瓶。

iPhone 17系列熱銷登場，星展卡推出限時購機優惠。12/31前於Apple Store 直營店、線上購物等指定通路刷星展卡購買iPhone 17 新機，最高享30期分期0%利率。此外，PChome購物「24力會員日」再祭星展卡好康優惠，自10/14起至10/31止，刷星展卡單筆滿額，再搭配指定分期0%利率且登錄，限量再享2,500 P幣回饋；10月期間再加碼，刷卡滿NT$40,000再享1,000 P幣回饋，累積最高可得3,500 P幣（限量）！

