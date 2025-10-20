不補班的天堂年！8組「請4天最少休9天、最長16天」…2026年請假神表曝光

辛苦一整年，明年想好要怎麼放了嗎？2026年堪稱「放假奇蹟年」，不僅全年沒有補班，還能靠聰明請假連放超過9次長假！從春節9天爽放，到中秋、教師節合體的「雙節連休」，只要動動手排假，就能拼出最狂16天長假。

節日 放假日期 建議請假日期 可連休天數 請假天數 備註 元旦 1/1（四）～1/4（日） 請1/2（五） 4天 請1天 開春小旅行最佳檔期 春節 2/14（六）～2/22（日） 無需請假 9天 請0天 最長年假，適合長程出國 228和平紀念日 2/27（五）～3/1（日） 請2/23（一）～2/26（四） 16天 請4天 與春節連假銜接，可拼出最狂16天 清明節 4/4（六）～4/6（一） 請3/30（一）～4/2（四） 10天 請4天 賞櫻旅遊、掃墓兼出遊最佳檔 勞動節 5/1（五）～5/3（日） 請4/27（一）～4/30（四） 9天 請4天 上半年最後一波連假 端午節 6/19（五）～6/21（日） 請6/15（一）～6/18（四） 9天 請4天 夏季出遊、海島度假首選 中秋節＋教師節 9/25（五）～9/28（一） 請9/21（一）～9/24（四） 10天 請4天 雙節連休，秋季旅遊熱門檔 國慶日 10/10（六）～10/12（一） 請10/5（一）～10/8（四） 9天 請4天 秋季連假，適合國內旅遊 光復節 10/24（六）～10/26（一） 請10/27（二）～10/30（五） 9天 請4天 少見長假，適合年末出國檔 行憲紀念日 12/25（五）～12/27（日） 請12/21（一）～12/24（四） 9天 請4天 聖誕跨年連休，年底最佳假期

📅 資料來源：行政院人事行政總處2026年行事曆 🧳 建議：春節與228檔期為出國旺季，請假與機票建議提前3個月規劃

全年9大連假、0補班登場

根據行政院人事行政總處公布的2026年行事曆，明年共有9個連假、11個國定假日、全年休120天，最讓上班族興奮的是：完全不補班！從元旦開始一路放到年底，假期節奏平均分布，每隔一兩個月就能「小逃班」一次。

春節從2月14日放到22日長達9天，緊接著228、清明、勞動節、端午等節日接力登場，9月還迎來中秋搭教師節的4天假，年底還有行憲紀念日壓軸，放假節奏幾乎「一路爽到跨年」。

「請4休9」神招全攻略

今年請假魔法關鍵字是「請4休9」。以清明節為例，只要請3月30日至4月2日，就能連放10天；端午節、國慶日、光復節、行憲紀念日也都有「請4休9」組合。

最誇張的是228檔期，若把春節與228連假接在一起，只要請2月23日至26日，就能一次放16天超長假，直接打包一趟歐洲之旅也沒問題。

旅遊族最愛：春節、九月檔期最熱門

2026年連假最多的時段將落在2月中與9月底，中長線航班機票勢必提前熱賣。特別是2月16日除夕、2月17日春節假期期間，預計日本、韓國機票將提早被搶光；中秋教師節連假（9月25日至28日）則適合安排國內環島或短程海島假期。