不補班的天堂年！8組「請4天最少休9天、最長16天」…2026年請假神表曝光
辛苦一整年，明年想好要怎麼放了嗎？2026年堪稱「放假奇蹟年」，不僅全年沒有補班，還能靠聰明請假連放超過9次長假！從春節9天爽放，到中秋、教師節合體的「雙節連休」，只要動動手排假，就能拼出最狂16天長假。
|節日
|放假日期
|建議請假日期
|可連休天數
|請假天數
|備註
|元旦
|1/1（四）～1/4（日）
|請1/2（五）
|4天
|請1天
|開春小旅行最佳檔期
|春節
|2/14（六）～2/22（日）
|無需請假
|9天
|請0天
|最長年假，適合長程出國
|228和平紀念日
|2/27（五）～3/1（日）
|請2/23（一）～2/26（四）
|16天
|請4天
|與春節連假銜接，可拼出最狂16天
|清明節
|4/4（六）～4/6（一）
|請3/30（一）～4/2（四）
|10天
|請4天
|賞櫻旅遊、掃墓兼出遊最佳檔
|勞動節
|5/1（五）～5/3（日）
|請4/27（一）～4/30（四）
|9天
|請4天
|上半年最後一波連假
|端午節
|6/19（五）～6/21（日）
|請6/15（一）～6/18（四）
|9天
|請4天
|夏季出遊、海島度假首選
|中秋節＋教師節
|9/25（五）～9/28（一）
|請9/21（一）～9/24（四）
|10天
|請4天
|雙節連休，秋季旅遊熱門檔
|國慶日
|10/10（六）～10/12（一）
|請10/5（一）～10/8（四）
|9天
|請4天
|秋季連假，適合國內旅遊
|光復節
|10/24（六）～10/26（一）
|請10/27（二）～10/30（五）
|9天
|請4天
|少見長假，適合年末出國檔
|行憲紀念日
|12/25（五）～12/27（日）
|請12/21（一）～12/24（四）
|9天
|請4天
|聖誕跨年連休，年底最佳假期
📅 資料來源：行政院人事行政總處2026年行事曆 🧳 建議：春節與228檔期為出國旺季，請假與機票建議提前3個月規劃
全年9大連假、0補班登場
根據行政院人事行政總處公布的2026年行事曆，明年共有9個連假、11個國定假日、全年休120天，最讓上班族興奮的是：完全不補班！從元旦開始一路放到年底，假期節奏平均分布，每隔一兩個月就能「小逃班」一次。
春節從2月14日放到22日長達9天，緊接著228、清明、勞動節、端午等節日接力登場，9月還迎來中秋搭教師節的4天假，年底還有行憲紀念日壓軸，放假節奏幾乎「一路爽到跨年」。
「請4休9」神招全攻略
今年請假魔法關鍵字是「請4休9」。以清明節為例，只要請3月30日至4月2日，就能連放10天；端午節、國慶日、光復節、行憲紀念日也都有「請4休9」組合。
最誇張的是228檔期，若把春節與228連假接在一起，只要請2月23日至26日，就能一次放16天超長假，直接打包一趟歐洲之旅也沒問題。
旅遊族最愛：春節、九月檔期最熱門
2026年連假最多的時段將落在2月中與9月底，中長線航班機票勢必提前熱賣。特別是2月16日除夕、2月17日春節假期期間，預計日本、韓國機票將提早被搶光；中秋教師節連假（9月25日至28日）則適合安排國內環島或短程海島假期。
