快訊

羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案 「離奇且大膽」

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

10萬張早鳥票不夠搶！奇美博物館埃及展今開賣 「網頁打不開」全完售

砸6.4億卡位高雄站前商圈都更紅利 大咖建商連番進駐當鄰居

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
實價揭露，高雄市新興區七賢一路一處約400坪商五用地，今年5月，以總價約6.4億元交易，為該行政區近五年最高總價土地交易，刷新近五年該行政區最高總價之土地交易。台灣房屋集團提供
實價揭露，高雄市新興區七賢一路一處約400坪商五用地，今年5月，以總價約6.4億元交易，為該行政區近五年最高總價土地交易，刷新近五年該行政區最高總價之土地交易。台灣房屋集團提供

實價揭露，高雄市新興區七賢一路一處約400坪商五用地，今年5月，以總價約6.4億元交易，為該行政區近五年最高總價土地交易，刷新近五年該行政區最高總價之土地交易，換算每坪成交地價約160萬元，也是該區近一年來，土地單價次高交易。

據了解，買家為高雄知名建商城揚建設以關係人名義，無貸款買下。

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，該基地位於站前商圈七賢一路與仁愛一街口，曾做為停車場使用，觀察該筆基地為雙面臨路的角地、占地面積廣、地形方整，又屬高容積率的商五用地，整體土地條件頗佳、開發效益高，基地對面就是七賢國小與福華飯店，光七賢一路上就至少有約六家銀行匯集，展現區段生活與商業機能優勢，加上站前商圈的素地稀有性，及區段未來具備多元開發紅利，都讓該標的更具身價。

楊秉瑞表示，該基地周邊多為老透天聚落及40年以上老華廈，平均成交水位仍有1字頭，而周邊因新屋稀有性，以新成屋「新站之心」，最高每坪成交單價已有4字頭的實力，如以該基地每坪成交地價估算，未來如推大樓案，預估每坪推案價應朝坐四望五。

距離新交易的基地僅距離約300公尺，仰德建設也在今年上半年，陸續整合同樣位於站前商圈南華橫二路上的老透天建物及素地，目前已揭露共計四筆房地及兩筆土地交易，整合的建物中，不乏屋齡已達70年的高齡老屋，建坪約32坪，地坪約44坪，已約5,500萬元成交，另外還包括約93坪商四用地，每坪成交單價達140萬元，合計房地成交總價約3.4億元，已取得約281.6坪商四用地，周邊仍有整合空間。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄車站因鐵路地下化計畫，自2002年舊車站停用進入施工期，周邊商圈歷經長達約20多年的黑暗期。

隨新高雄車站站體於今年正式全面完工，不僅讓車站商圈迎來全新面貌，政府同步啟動以站前第一環為核心的都市更新計畫，包括已推動的「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」、「高雄客運民辦都更案」、「71期重劃區」等，未來都將重塑站前商圈天際線，同時高鐵正式南延至高雄車站，成為繼左營站後結合台鐵、捷運三鐵共構的交通轉運核心，車站商圈將匯集交通、商業、生活機能，華麗變身成為新都心，看準未來前景，已吸引不少大咖業者積極卡位布局。

李家妮表示，車站商圈屬於舊城區，老屋多、素地少，由於整合危老建物可享有容積獎勵，加上危老條例預計將於2027年落日，促使業者積極以整合老透天為取得開發土地方式之一。

李家妮分析，相較於市價，業者的開價通常更具吸引力，對屋主而言頗為划算，雖然整合過程耗時，但對建商與屋主皆能達成雙贏的局面。

公辦都更 老屋

延伸閱讀

高雄粉紅浪潮與台中市長行銷 中市府：活動性質不同

韓籍啦啦隊女神邊荷律首度站上高雄舒跑杯舞台 1.3萬人參與全民路跑

高雄市長初選菊系整合成功？ 陳菊子弟兵簡煥宗公開挺賴瑞隆

BLACKPINK高雄開唱 帶動全市3億觀光產值

相關新聞

中南部哪縣市最有錢？不是台中！專家點真正霸主是「它」

根據主計總處統計，2024年全台各縣市家庭收入最高的縣市為新竹縣，家庭平均年所得為186萬元，其次是新竹市185萬元。台...

走出黑暗期、高雄這商圈要發了？ 大咖建商連番重金卡位

高雄車站因鐵路地下化及改建計畫，施工長達二十年，加上人潮往左營高鐵站移動，周邊商圈明顯沒落，不過，近來已不同，隨著改建工...

《汽車咖啡坊》中國車市不能類比台灣車業

從事車業半世紀，早年還無知，也不會評比，到了1980年代因為要行銷企劃、品牌營造，就須涉獵全球主要大國資訊，進行全球性理解…

台中培力成果頒獎及2026樂居金獎 雙年獎評選活動開跑

台中市政府主辦的「台中樂居金獎」持續推動社區宜居理念，今年培力課程首度採評比方式進行，透過課程學習與繳交作業，成功挖掘社...

高雄林德官段公辦都更開跑 閒置12年公車宿舍將活化

高雄苓雅區林德官段公辦都更案今天公開招商，閒置12年的公車宿舍用地迎來活化契機。基地位於三多商圈與文化中心生活圈交會處，...

松江南京、小巨蛋生活圈擁三大優勢 抗跌能力強

信義房屋台北市南京店專案經理劉會曄指出，松江南京、小巨蛋生活圈兼具商業繁榮、交通便利與優質學區三大優勢，長年穩居北市核心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。