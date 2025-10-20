砸6.4億卡位高雄站前商圈都更紅利 大咖建商連番進駐當鄰居

實價揭露，高雄市新興區七賢一路一處約400坪商五用地，今年5月，以總價約6.4億元交易，為該行政區近五年最高總價土地交易，刷新近五年該行政區最高總價之土地交易，換算每坪成交地價約160萬元，也是該區近一年來，土地單價次高交易。

據了解，買家為高雄知名建商城揚建設以關係人名義，無貸款買下。

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，該基地位於站前商圈七賢一路與仁愛一街口，曾做為停車場使用，觀察該筆基地為雙面臨路的角地、占地面積廣、地形方整，又屬高容積率的商五用地，整體土地條件頗佳、開發效益高，基地對面就是七賢國小與福華飯店，光七賢一路上就至少有約六家銀行匯集，展現區段生活與商業機能優勢，加上站前商圈的素地稀有性，及區段未來具備多元開發紅利，都讓該標的更具身價。

楊秉瑞表示，該基地周邊多為老透天聚落及40年以上老華廈，平均成交水位仍有1字頭，而周邊因新屋稀有性，以新成屋「新站之心」，最高每坪成交單價已有4字頭的實力，如以該基地每坪成交地價估算，未來如推大樓案，預估每坪推案價應朝坐四望五。

距離新交易的基地僅距離約300公尺，仰德建設也在今年上半年，陸續整合同樣位於站前商圈南華橫二路上的老透天建物及素地，目前已揭露共計四筆房地及兩筆土地交易，整合的建物中，不乏屋齡已達70年的高齡老屋，建坪約32坪，地坪約44坪，已約5,500萬元成交，另外還包括約93坪商四用地，每坪成交單價達140萬元，合計房地成交總價約3.4億元，已取得約281.6坪商四用地，周邊仍有整合空間。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄車站因鐵路地下化計畫，自2002年舊車站停用進入施工期，周邊商圈歷經長達約20多年的黑暗期。

隨新高雄車站站體於今年正式全面完工，不僅讓車站商圈迎來全新面貌，政府同步啟動以站前第一環為核心的都市更新計畫，包括已推動的「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」、「高雄客運民辦都更案」、「71期重劃區」等，未來都將重塑站前商圈天際線，同時高鐵正式南延至高雄車站，成為繼左營站後結合台鐵、捷運三鐵共構的交通轉運核心，車站商圈將匯集交通、商業、生活機能，華麗變身成為新都心，看準未來前景，已吸引不少大咖業者積極卡位布局。

李家妮表示，車站商圈屬於舊城區，老屋多、素地少，由於整合危老建物可享有容積獎勵，加上危老條例預計將於2027年落日，促使業者積極以整合老透天為取得開發土地方式之一。

李家妮分析，相較於市價，業者的開價通常更具吸引力，對屋主而言頗為划算，雖然整合過程耗時，但對建商與屋主皆能達成雙贏的局面。