《汽車咖啡坊》中國車市不能類比台灣車業

從事車業半世紀，早年還無知，也不會評比，到了1980年代因為要行銷企劃、品牌營造，就須涉獵全球主要大國資訊，進行全球性理解，主要在理解各國市場的差異以及台灣內部的差異化。

車價各國差異大

常常聽到一句話是「台灣汽車貴得離譜」，最新的例子是說特斯拉新版Model 3在台灣賣169萬新台幣，中國只要105萬，BMW Z4台灣賣372萬，中國才212萬，一個貴了0.6倍，一個高出0.75倍，價差令人咋舌。才一水之隔卻成深不見底的價格鴻溝，讓消費者吃悶虧。殊不知，隔一個太平洋的美國，難不成就該更便宜還是更貴？







特斯拉新版Model 3在中國生產，售價僅台灣60%。(網路截圖)

為這價差抱不平主要是因為台灣對中國整車進口的關卡，且只允許以CKD（完全散裝件）進口組裝，事實上這個模式是所有台灣本地生產車輛都一個標準，非針對中國獨有的關卡。眾所周知，台灣汽車市場規模雖然不夠大，在全世界也曾經列入前15大，至今還是前30大。基本前提跟瑞典Volvo與SAAB當年設廠造車一樣，本地市場不大所以一定要外銷，因此它們直接以全球主要對手比較，產製足以匹敵的車種，台灣不然，原因卻複雜。

車業政策失算了

台灣車企目前僅有豐田和泰與福特六和屬於合資，本田是純外資，裕隆與台塑則是純內資，先天問題在於豐田、本田與福特都沒有把台灣基地當作全球戰略布局的一個根據地，既不會當作研發基地，也不會作為區域戰略中心，政府政策也難有誘因讓車廠建立足夠規模的生產基地，整個衛星中心供應鏈更在中國開放後完全瓦解，目前只剩鴻海與納智捷持續拼湊的電動車產業。







豐田以氫能良心環保車為目標的產品，在商業考量布局受到限制。(網路截圖)

至於對中國車企防堵的主因，被認為是政治性操作，事實上中國車企內捲的複雜性，遠超過一般人的認知，為比亞迪護航者宣稱對方將台灣列為2030年海外銷售重點市場，這是笑話，以台灣區區市場規模，比亞迪豈會以高規格作為重點？且比亞迪車輛內建程式碼遠端控制的秘密，人盡皆知，被稱為定時炸彈也不是笑話。

對美國汽車開綠燈

論者更批評台灣對美國汽車大開綠燈，人盡皆知，台美對等關稅磋商根本是國安規格，取消美國製造車輛進口限制，完全基於台美雙方的戰略需要，這種選擇性開放，當然是國安等級與所謂地緣政治毫無關係，即使有，是否更應該完全開放日韓車輛，繼續封殺具有威脅台灣國安的中國車輛？而非論者所稱低價中國電車。何況美國製造車輛入台，受惠的卻是在美製造的日韓車系，綠燈非僅對美國。







台灣積極發展的鴻海 Model B也會以納智捷產品上市。(網路截圖)

中國在近十年來的拷貝抄襲技術升級後，產出的品牌與車種已超過全世界現有規模，論者以為在替台灣消費者爭福利，聲稱網紅與車評人的中國參訪後感嘆台灣車價之高、選擇之少，卻不知中國每年2500萬輛的銷售規模源自其人口紅利與國家補貼，妄言替中國宣傳，何不看看新加坡汽車售價幾何？表面上說是台灣消費者無法享受價格紅利，卻不知中國本土4S店一年倒閉4000家的現實，讓人憂心所謂車評家的無知。







台灣納智捷n7純電車銷售成績不錯。(網路截圖)

