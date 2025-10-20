台中培力成果頒獎及2026樂居金獎 雙年獎評選活動開跑

台中市政府主辦的「台中樂居金獎」持續推動社區宜居理念，今年培力課程首度採評比方式進行，透過課程學習與繳交作業，成功挖掘社區亮點。經最終分數統計，共計10組社區以優異作品獲獎，並獲得獎狀及獎金1萬5,000元，肯定其積極投入社區管理維護工作的成果。

都發局長李正偉20日代表市府頒獎及正式啟動「2026台中樂居金獎雙年獎」，並同步宣布本屆賽制活動評選計畫方式。

此次培力課程評比分為兩大主題「社區營造」及「友善設施」。社區營造類得獎名單為：富宇大雅、富宇山河滙、登陽步康橋、遠雄之星8及興大康橋社區；友善設施類得獎名單為：惠宇一方庭、惠宇敦北、順天景美、總太共好社區及櫻花孩子王2。

為分享社區學習與實作的經驗，本屆培力成果展於即日起至10月31日在文心第二市政大樓行政一館一樓中庭展出。本年度培力主題為「社區營造」與「友善設施」，李正偉歡迎市民們參觀10個獲獎社區，歷時20小時課程精進後的豐碩成果，歡迎共襄盛舉。