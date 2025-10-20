高雄林德官段公辦都更開跑 閒置12年公車宿舍將活化
高雄苓雅區林德官段公辦都更案今天公開招商，閒置12年的公車宿舍用地迎來活化契機。基地位於三多商圈與文化中心生活圈交會處，具備TOD交通導向開發潛力，可望帶入42億元至44億元投資，同時促低迷一段時日的三多商圈再度振興。
高雄市副市長林欽榮指出，這是首次由交通局主政的公辦都更案，基地坐落於苓雅區林德官段1904地號一帶，過去因整體開發意見分歧而多次擱置，經地方與市府協調，最終選定5塊地，以容積移轉方式推動，其中A、B基地採同一標案開發，實施者 並須同步開闢公園、廣場與綠地，兼顧居住品質與公共空間需求。
林德官段兩塊基地合計面積約4867平方公尺，採「公辦都更、權利變換」模式辦理。A基地有3760平方公尺，為第4-1種住宅區，容積率326%；臨三多路的B基地1107平方公尺，屬「商五」土地，容積率可達840%。估算總投資金額約42億元至44億元，市府預期可回收21至23億元。
林欽榮說，此案可以分期繳交權利金或房地產回饋方式進行。公車處裁撤後，這去眷舍用地荒廢長達12年，僅影響市容，也造成資產閒置，如今透過公私協力與都市更新機制，讓老舊空間轉化，市府也聆聽當地民意，保留公共停車場，解決區域長期停車不足問題。特別的是，此案建築須全面退縮5公尺以上，確保防火、防災動線順暢。
交通局指出，林德官案基地鄰近文化中心、市府特區、三信與大統漢神商圈，生活機能完善，發展潛力高。由於地段精華、區位成熟，預估成交行情每坪約40萬元至60萬元。未來建物完工後，將串聯捷運黃線Y13站與輕軌五權國小站（C34），步行8分鐘可達輕軌站，符合高雄TOD低碳城市」的發展策略。
議員許采蓁期盼此都更案為當地注入新活力，帶動三多商圈與林德官一帶的整體繁榮。不過也有居民提醒，過去規畫立體停車場曾引發巷道安全疑慮，後經都市計畫委員會修正為保留平面停車場，盼兼顧安全與通行。
