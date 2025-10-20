中南部哪縣市最有錢？不是台中！專家點真正霸主是「它」

根據主計總處統計，2024年全台各縣市家庭收入最高的縣市為新竹縣，家庭平均年所得為186萬元，其次是新竹市185萬元。台北市以180萬元位居第三。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，新竹縣，新竹市平均家庭收入高，原因當然與竹科息息相關，當地科技業家庭比例高，本薪與分紅多又敢花錢，非科技業也能雨露均霑。

例如新竹的私教，包含學校與補教事業也都相當發達，主要是工程師家庭砸下大把資源在子女教育上，私教收費頗為驚人，並不亞於台北市。

除了私教，新竹餐飲與一般消費水平都偏高，對於到新竹工作的外地人而言，最難接受的恐怕是餐飲貴又普通。

新竹縣市與台北市，是全國少數三個家庭平均年收入達到180萬元的縣市，不過，其他縣市家庭平均年收入也大都有110萬以上，全台灣只剩嘉義縣、澎湖縣與台東縣家庭平均年所得低於百萬元以下。

較讓人意外的是，嘉義市家庭平均年所得達145萬元，不僅贏過南二都高雄、台南，超越中部霸主台中市，更僅次於桃園市、新北市，高居全國第6名，堪稱中南部真正的霸主。

何世昌表示，嘉義市面積很小，腳踏車多騎5分鐘就不小心騎到嘉義縣，但兩個地方家庭平均年所得竟相差超過47萬元，令人訝異。

嘉義市政府在市政府網站指出，嘉義市家庭可支配所得自2019年起已連續6年突破百萬，2024年平均每戶所得收入總計約145.6萬元，較前一年度增加8%。