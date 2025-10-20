快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：財庫更飽滿

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA「感謝慶」開跑

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

延續周年慶熱潮，統一（1216）旗下雙百貨統一時代百貨台北店攜手DREAM PLAZA自10月20起舉辦「感謝慶」系列活動，檔期為期14天，搶攻年末換季與萬聖節商機。

10月20日至11月2日推出全館指定櫃滿5000送100，使用icash2.0/icash Pay支付滿5000送200、icash Pay綁定統一時代聯名卡或uniopen聯名卡滿5000再加送200，等同累計消費滿5000元最高贈500元回饋10%。

不僅如此，統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA再推三大超值好康！第一重為新會員專屬活動，10月20日～11月12日活動期間首次下載APP新會員註冊成功，即贈滿額抵百券乙張。前3000名新加入會員，於活動期間單筆消費滿3000再加贈100點OPENPOINT。

第二重則是看準萬聖週末商機，10月31日-11月2日連續三天推出「超級點點成金」，會員當日指定櫃不限金額享OPENPOINT 1點折抵2元(最高現抵400元，每會員期間限折乙次)，輕鬆享受點數兩倍放大。

第三重規劃超值商品，下殺46折起！鋒恩香水-Montblanc探尋巔峰香精100ml贈迷你瓶4.5mlx2+香水筆7.5ml+沐浴精30ml+萬寶龍品牌摺疊傘特價3700元(46折)、歐法頌-捷克香氛溫感療癒限定組特價1200元(63折)、Blueseeds-輕芳療滾珠精油5mlx2+滾珠精油2ml特價999元(66折)、AroMart-蘿丹緹DR.TAFFI系列草本香水50-100ml任兩件6折等。

一年一度的萬聖節即將到來，今年萬聖夜就在統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA一起狂歡！館內品牌紛紛推出應景搞怪美食、甜點，TGI FRIDAYS-三眼怪起司堡推薦價390元、Lady nara-萬聖節義大利麵+巧克力舒芙蕾限定套餐特價680元、金色三麥-萬聖節限定干貝海鮮燉飯南瓜盅推薦價980元、椒朋友-萬聖和牛趴2人套餐推薦價1680元、1010湘-歡聚湘味4人套餐推薦價3475元、Ponpie澎派-茶香紫薯塔特價190元、亞尼克-迷你鬼精靈派對巧克力塔推薦價179元、Cold Stone-酷黑紅絲絨冰淇淋推薦價150元、哈根達斯-萬聖小惡魔冰淇淋2件特價435元。

10月25日至26日「萬聖萌鬼來搗蛋」完成討糖任務抽樂高好禮，10/18-10/24於APP扣20點線上報名或10/25-10/26單日累計消費滿800元發票，達任一條件即可至各館贈品處領取「酷洛米討糖提袋」乙個，持提袋至各館指定樓層討糖，蒐集任2款不同糖果即可參加「搗蛋鬼來扭蛋」乙次、有機會抽中指定樂高好禮、造型軟糖(數量有限，贈完為止)，萬聖前夕週末帶著小朋友們一起來體驗萬聖Trick or Treat！

萬聖節 統一時代百貨

延伸閱讀

統一推洋芋片 拚年銷億元

中共從未放棄奪台…陸學者分析5種統一模式 這結局台灣自主空間最小

「統一獅回不了台南」球迷不滿 議員批球場修復停滯3個月

中職／傳遭到獅隊釋出！ 林益全：謝謝統一這三年的照顧

相關新聞

中南部哪縣市最有錢？不是台中！專家點真正霸主是「它」

根據主計總處統計，2024年全台各縣市家庭收入最高的縣市為新竹縣，家庭平均年所得為186萬元，其次是新竹市185萬元。台...

走出黑暗期、高雄這商圈要發了？ 大咖建商連番重金卡位

高雄車站因鐵路地下化及改建計畫，施工長達二十年，加上人潮往左營高鐵站移動，周邊商圈明顯沒落，不過，近來已不同，隨著改建工...

高雄林德官段公辦都更開跑 閒置12年公車宿舍將活化

高雄苓雅區林德官段公辦都更案今天公開招商，閒置12年的公車宿舍用地迎來活化契機。基地位於三多商圈與文化中心生活圈交會處，...

松江南京、小巨蛋生活圈擁三大優勢 抗跌能力強

信義房屋台北市南京店專案經理劉會曄指出，松江南京、小巨蛋生活圈兼具商業繁榮、交通便利與優質學區三大優勢，長年穩居北市核心...

台中國際會展中心終開幕 林佳龍：工程延宕的代價是城市競爭力

台中國際會展中心歷經多年波折終於開展，外交部長林佳龍昨（19）日透過臉書表示，開心收到台灣手工具工業同業公會的邀請，將在...

信義房屋專家談萬華房價：交通建設與都更成發展潛力

根據實價登錄資料顯示，台北市各行政區中，萬華區10年內新成屋的平均單價最低，被不少首購族視為進入北市房市的「門票」。信義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。