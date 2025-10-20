統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA「感謝慶」開跑

延續周年慶熱潮，統一（1216）旗下雙百貨統一時代百貨台北店攜手DREAM PLAZA自10月20起舉辦「感謝慶」系列活動，檔期為期14天，搶攻年末換季與萬聖節商機。

10月20日至11月2日推出全館指定櫃滿5000送100，使用icash2.0/icash Pay支付滿5000送200、icash Pay綁定統一時代聯名卡或uniopen聯名卡滿5000再加送200，等同累計消費滿5000元最高贈500元回饋10%。

不僅如此，統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA再推三大超值好康！第一重為新會員專屬活動，10月20日～11月12日活動期間首次下載APP新會員註冊成功，即贈滿額抵百券乙張。前3000名新加入會員，於活動期間單筆消費滿3000再加贈100點OPENPOINT。

第二重則是看準萬聖週末商機，10月31日-11月2日連續三天推出「超級點點成金」，會員當日指定櫃不限金額享OPENPOINT 1點折抵2元(最高現抵400元，每會員期間限折乙次)，輕鬆享受點數兩倍放大。

第三重規劃超值商品，下殺46折起！鋒恩香水-Montblanc探尋巔峰香精100ml贈迷你瓶4.5mlx2+香水筆7.5ml+沐浴精30ml+萬寶龍品牌摺疊傘特價3700元(46折)、歐法頌-捷克香氛溫感療癒限定組特價1200元(63折)、Blueseeds-輕芳療滾珠精油5mlx2+滾珠精油2ml特價999元(66折)、AroMart-蘿丹緹DR.TAFFI系列草本香水50-100ml任兩件6折等。

一年一度的萬聖節即將到來，今年萬聖夜就在統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA一起狂歡！館內品牌紛紛推出應景搞怪美食、甜點，TGI FRIDAYS-三眼怪起司堡推薦價390元、Lady nara-萬聖節義大利麵+巧克力舒芙蕾限定套餐特價680元、金色三麥-萬聖節限定干貝海鮮燉飯南瓜盅推薦價980元、椒朋友-萬聖和牛趴2人套餐推薦價1680元、1010湘-歡聚湘味4人套餐推薦價3475元、Ponpie澎派-茶香紫薯塔特價190元、亞尼克-迷你鬼精靈派對巧克力塔推薦價179元、Cold Stone-酷黑紅絲絨冰淇淋推薦價150元、哈根達斯-萬聖小惡魔冰淇淋2件特價435元。

10月25日至26日「萬聖萌鬼來搗蛋」完成討糖任務抽樂高好禮，10/18-10/24於APP扣20點線上報名或10/25-10/26單日累計消費滿800元發票，達任一條件即可至各館贈品處領取「酷洛米討糖提袋」乙個，持提袋至各館指定樓層討糖，蒐集任2款不同糖果即可參加「搗蛋鬼來扭蛋」乙次、有機會抽中指定樂高好禮、造型軟糖(數量有限，贈完為止)，萬聖前夕週末帶著小朋友們一起來體驗萬聖Trick or Treat！