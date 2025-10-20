倫敦現貨銅價與期貨價差大幅擴大 銅現貨供應短缺浮現

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據Mining.com報導，而近期倫敦的現貨銅價與期貨價差大幅擴大，顯示現貨供應短缺。與此同時，銅價的快速飆升正在影響中國的需求，中國大陸製造商正努力應對消費放緩和利潤率疲軟的問題。貿易商表示，自9月底以來，電線生產商（銅的主要消費來源）的需求有所放緩。貿易商為進口到大陸的銅，支付的洋山銅溢價自9月底以來已下跌逾20%，顯示大陸的需求正在萎縮。

根據SMM報導，聯準會褐皮書顯示美國消費者支出小幅下滑，勞動市場低迷。此外，美國聯準會理事米蘭呼籲加快降息步伐，支持年內再降息兩次，這些消息提升市場的降息預期，對銅價形成支撐。不過，大陸因為進口銅礦到港，供應保持穩定；但是銅價持續在高檔震盪，下游企業採購意願明顯降低，備貨積極性不足，造成銅價上漲力道不足。

根據GlobeNewsWire的報導，自然資源研究及諮詢服務公司伍德麥肯茲 (Wood Mackenzie)在最新發布的《展望》報告中指出，預計到2035年，全球銅需求將激增 24%，以每年增加 820 萬噸(Mtpa)的速度，並在2035年達到4,270萬噸，成長的驅動力將來自傳統經濟發展以及電氣化和數位化帶來的新結構性需求。

街口投信分析，倫敦現貨銅價與期貨價差大幅擴大，顯示銅現貨供應短缺，電氣化和數位化帶來的結構性變化，將推升全球銅需求激增 24%。

