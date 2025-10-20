美印密約切斷俄石油供應 原油價格或迎利多

根據路透社報導，美國總統川普在搭乘空軍一號飛往以色列時向隨行記者表示，這場擾亂中東地區長達兩年的加薩戰爭已經結束，而中東局勢將「正常化」。目前，世界領導人正在齊聚一堂，討論下一步和平措施，以色列也正在等待哈馬斯釋放以色列人質。而埃及總統也表示，鞏固停火協議的高峰會討論內容將包括加薩的治理、安全和重建。

此外，美國總統川普表示，印度總理已承諾印度將停止從俄羅斯購買石油，此舉可能會耗盡其他地區的石油供應。印度約有三分之一的石油進口來自俄羅斯。隨著美國加大力度切斷莫斯科的能源收入，並向其施壓，要求其就烏克蘭問題達成和平協議，預計美國下一步將試圖讓中國也採取同樣的行動。美國財政部長也表示，他向日本財務大臣表示，川普政府希望日本也停止進口俄羅斯能源。分析師表示：從邊際來看，這對原油價格來說是一個利多，因為這將使俄羅斯石油失去一個大買家。

另外，根據中國海關統計數據顯示，上個月中國原油每日平均進口量約為1,150萬桶，較2024年9月成長3.9%。在中國原油進口量增加的同時，煉油廠的加工率也上升至81%，創下今年以來國營煉油廠的最高水準，而獨立煉油廠的產能利用率也上升至62%。

街口投信表示，值得留意的是，高盛分析師指出，雖然地緣政治和經濟不確定性加劇，導致近期油價表現疲弱。然而市場面臨的關鍵問題是，新的貿易措施最終能否落實，還是仍只是談判前的談判策略。該行在一份報告中表示：最有可能的情況似乎是，雙方都撤回最激進的政策，談判最終導致5月達成的關稅升級暫停協議進一步延長，甚至可能是無限期延長。目前，石油市場仍在外交突破的希望與經濟進一步分裂的風險之間保持微妙的平衡。如果貿易緊張局勢緩解且需求指標趨於穩定，原油價格可能會站穩腳跟，但未來幾週波動性可能仍將持續。