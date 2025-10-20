中裕愛滋病新藥 Trogarzo 獲沙烏地阿拉伯 SFDA 罕見疾病藥物資格

中裕（4147）與沙烏地阿拉伯AcedrA醫藥公司20日共同宣布，沙烏地阿拉伯食品藥品管理局（SFDA）已授予 Trogarzo（ibalizumab-uiyk）罕見疾病藥物資格，用於治療對多重抗藥性HIV-1感染且現行抗病毒療法失敗的重度治療經驗型成人患者。

中裕表示，Trogarzo獲得罕見疾病藥物資格這項認定，具有重要的里程碑意義。此成果不僅展現中裕新藥與AcedrA團隊緊密的合作，更象徵雙方持續推動該區域創新治療發展的堅定承諾，同時鞏固AcedrA作為該地區Trogarzo授權上市許可持有人（MAH）的領導地位。

中裕新藥執行長張金明表示，很榮幸獲得SFDA的肯定，這項認可不僅彰顯Trogarzo能滿足沙烏地阿拉伯境內重大且罕見的醫療需求，也突顯中裕新藥持續致力於為多重抗藥性HIV-1患者帶來治療新希望的承諾。我們將持續與AcedrA攜手，推動Trogarzo在MENA地區的推廣，讓更多患者受惠。

AcedrA執行長Dr. Hosni Sta表示，此項認定不僅是法規上的成就，更是中東與北非（MENA）地區患者的人道里程碑。數以千計的愛滋病患者仍面臨取得現代治療的障礙。透過與中裕新藥的合作，AcedrA公司正致力於改變這樣的現況，在地化創新、加速申請流程，並確保沒有任何患者因地理位置或負擔能力而被遺漏。