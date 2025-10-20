走出黑暗期、高雄這商圈要發了？ 大咖建商連番重金卡位

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
站前商圈迎來大紅利，吸引大咖建商連番購地卡位。圖／台灣房屋提供
高雄車站因鐵路地下化及改建計畫，施工長達二十年，加上人潮往左營高鐵站移動，周邊商圈明顯沒落，不過，近來已不同，隨著改建工程完工、飯店商場招商、大都更計畫啟動，大咖建商紛紛搶進卡位。

實價揭露，新興區七賢一路一處約400坪商五用地，今年5月，以總價約6.4億元交易，為該行政區近五年最高總價土地交易，換算每坪成交地價約160萬元。據了解，買家為高雄知名建商城揚建設以關係人名義，無貸款買下。

距離新交易的基地僅距離約300公尺，仰德建設也在今年上半年，陸續整合同樣位於站前商圈南華橫二路上的老透天建物及素地，目前已揭露共計4筆房地及2筆土地交易。

整合的建物中，不乏屋齡已達70年的高齡老屋，建坪約32坪，地坪約44坪，已約5,500萬元成交，另外還包括約93坪商四用地，每坪成交單價達140萬元，合計房地成交總價約3.4億元，已取得約281.6坪商四用地。

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，新成交的土地位於站前商圈七賢一路與仁愛一街口，曾做為停車場使用，基地為雙面臨路的角地、佔地面積廣、地形方整，又屬高容積率的商五用地，整體土地條件頗佳、開發效益高。

另外，基地對面就是七賢國小與福華飯店，光七賢一路上就至少有約6家銀行匯集，展現區段生活與商業機能優勢，加上站前商圈的素地稀有性，及區段未來具備多元開發紅利，都讓該標的更具身價。

他表示，該基地周邊多為老透天及40年以上老華廈，平均成交仍有1字頭，不過周邊新屋具稀有性，以新成屋「新站之心」，最高單價已有4字頭，如以該基地成交地價估算，未來如推大樓案，預估每坪單價應朝坐四望五。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄車站因鐵路地下化計畫，自2002年舊車站停用進入施工期，周邊商圈歷經長達約20多年的黑暗期，

隨新高雄車站站體於今年正式全面完工，車站商圈迎來全新面貌，政府同步啟動以站前第一環為核心的都市更新計畫，包括已推動的「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」、「高雄客運民辦都更案」、「71期重劃區」等，未來將重塑站前商圈天際線。

此外，高鐵正式南延至高雄車站，成為繼左營站後結合台鐵、捷運三鐵共構的交通轉運核心，車站商圈將匯集交通、商業、生活機能，華麗變身成為新都心，看準未來前景，已吸引不少大咖業者積極卡位佈局。

李家妮表示，車站商圈屬於舊城區，老屋多、素地少，由於整合危老建物可享有容積獎勵，加上危老條例預計將於2027年落日，促使業者積極以整合老透天為取得開發土地方式之一。相較於市價，業者的開價通常更具吸引力，對屋主而言頗為划算，雖然整合過程耗時，但對建商與屋主皆能達成雙贏的局面。

2025年高雄站前商圈建商購地交易。 資料來源／台灣房屋
