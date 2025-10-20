快訊

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

無印良品股價翻倍的祕密 如何在大陸消費緊縮下突圍

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊 工會警告「1漏洞」沒人理

金色三麥掛牌上櫃 股價漲逾35%啖蜜月行情

中央社／ 台北20日電

結合餐酒的連鎖餐飲業者金色三麥今天以承銷價101元正式上櫃掛牌交易，盤中最高衝上136.5元，漲幅逾35%，大啖蜜月行情。

金色三麥掛牌典禮上，董事長葉冠廷表示，金色三麥「餐＋酒雙引擎」策略與多角化布局，持續展現成長動能，並透過多元通路合作、產能與新品項拓展，奠定擴張基礎。

金色三麥9月營收新台幣1.95億元，累計前9月營收17.04億元，雙創歷史同期新高。

在產能與技術方面，金色三麥指出，旗下擁有兩座通過自有啤酒生產基地，年釀造總產能達3000公噸，以及4座工廠，涵蓋啤酒、調酒、無酒精飲料、甜點及冷凍餐點製造，支撐品牌與通路的營運需求，更有利未來拓展海外市場。

在品牌與擴張策略上，金色三麥表示，旗下擁有包括金色三麥、微兜、BAC、咖哩樹等8品牌，共計41間門市。

展望2026年，金色三麥表示，主力品牌金色三麥、Sports nation將持續拓點，新增3間分店；新品牌三麥茶樓預計2026年首季在台北大巨蛋開幕1間分店，未來還計劃開設火鍋品牌，中長期並評估海外市場發展。

