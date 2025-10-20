外銷營收飆60倍 久大軸承插旗數位商務谷底翻身

7年前，久大軸承遭逢生死存亡之秋，二代臨危受命提早接班，發展電商及數位行銷強攻外銷，如今外銷營收從300萬暴增至近2億，成功從谷底大翻身。

接班迎大考 轉攻電商跌撞起步

前身為機械五金商的久大軸承有限公司於1991年創立，早期為以國內訂單為主的代工業者，1996年註冊了ISK商標，2010年左右開始拓展外銷。然而，2018年，業務經理帶著整個業務團隊出走另起爐灶，讓公司陷入巨大危機，二代林嘉芳毅然決然從父親手中接任，扛起總經理一職。

「其實就傳統產業來說，業務出走這種事蠻頻繁的」，今年不到40歲的林嘉芳回顧這段動盪倒顯得氣定神閒。當時公司連一個業務員也不剩，1年後營收已掉了快一半，且還持續下滑。「公司就剩兩條路，要麼接班重來，或者可能就是倒閉。」

學生時期在加拿大攻讀行銷的林嘉芳，2008年進公司從外銷業務做起，深感傳統開發方式缺乏效益，像是大量廣發Email，「開發100家客戶，能做一個就很了不起」。

特別是軸承這樣的五金零件，林嘉芳說，「只要有輪子的東西都一定需要軸承」，包含自行車、機器手臂、電動工具、家電用品等，運用極廣，開發客戶更像是大海撈針。因此，久大在2009年左右便開始投入基礎網路行銷，「那時同行都還沒做，只花一點錢，我們的網路排行啪啪一下就往前了」。

公司正式創建電商團隊是在林嘉芳接班後，過去以內銷為主的久大，2018年開始在B2B電商平台阿里巴巴國際站發展外銷。發展電商需大量拍片、修片與上架，公司購買攝影器材、建立攝影棚，還投入大量廣告費，結果整整虧損了3年 。

電商團隊受質疑 高層親自下場帶隊

面對團隊不斷燒錢，林嘉芳說，她的父親還算支持，但公司內部異音不少。「一定的啦！因為你一個好好的傳統產業，去搞什麼電商部門，大部分的人看衰比較多。」這個被排擠的「邊緣小團體」成員之後陸續離職，直到第2年，最後一個成員向林嘉芳吐露「快撐不下去了」，她才意識到恐將全軍覆沒的嚴重性。

自此，林嘉芳親力親為，不僅自己上了非常多線上電商課程，也要求團隊完成且複習，之後訂定KPI。「若（目標）他們達不到，我就去研究怎麼做到，然後教他們」，直到兩年後才逐漸放手。

她後來體認到，中小企業人才資源相對薄弱，領導者一定得「跳下來」，才有辦法和團隊溝通，各部門也才會配合，「若是（老闆）完全不懂（電商），就花錢成立部門，我覺得95%會失敗 。」

阿里巴巴平台為久大帶來的業績不算多，但仍扎下電商基礎。林嘉芳說，特別是「賣家商圈」機制，提供賣家交流管道，在投入電商最初兩年，她密集拜訪優異賣家，當團隊遇上瓶頸，也從中請教有經驗者，彼此切磋，讓久大少走了不少冤枉路。

官網升級與AI助攻 數位行銷帶動營收飆升

加入阿里巴巴4年後，有感於詢價量無法突破，久大轉攻升級官網。林嘉芳強調，官網專業度能為客戶帶來信任感，包含詳列製程、專精面向等資訊，並不斷更新文章，以提升Google排序。

談到寫文章，林嘉芳說生成式AI的助益相當大，過去強制業務團隊每週產出5篇文章，「業務很痛苦啊！哪有這麼多新的東西可以寫」，如今透過AI產出基本內容，只需加工、審核，另如修圖、剪輯等也能藉由AI提高效率。

在技術方面，久大2024年申請中華民國對外貿易發展協會「建構企業數位能力開發海外客戶」輔導案，除了資金挹注外，還搭配廠家及顧問協助導入客戶關係管理（CRM）系統、研擬Google廣告策略以及形象影片拍攝等等。

透過CRM，可以了解潛在客戶在官網上的數位足跡，作為改善官網的參考，並啟動自動化行銷流程，如自動寄發電子報、詢價表單的自動回覆與追蹤等；廣告方面，林嘉芳說，「Google廣告專案其實非常燒錢」，但經由不斷地修正關鍵字，每個月的詢價量至今仍持續增加。

林嘉芳說，目前久大的新客戶95%是由網路行銷吸引而來，詢價量1個月近百封，量大到需業務篩選後才能重點處理，外銷營收從7年前的新台幣300萬飆升至現今的近2億元。

久大軸承過去以代工為主，近5年開始積極推廣ISK品牌。林嘉芳說，未來將持續透過展覽及網路等管道爭取品牌曝光，也計畫建立KM（知識管理系統），「因為未來比的一定是誰的內容資料庫建立得最好，才有辦法讓AI提升到最大的利用率」。久大軸承正從傳統零件廠逐步轉型為以數位驅動升級的品牌企業，為AI世代的競爭提前布局，將商品推向全球市場。