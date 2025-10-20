台中國際會展中心終開幕 林佳龍：工程延宕的代價是城市競爭力

台中國際會展中心歷經多年波折終於開展，外交部長林佳龍昨（19）日透過臉書表示，開心收到台灣手工具工業同業公會的邀請，將在本（10）月 21 日至 23 日於台中國際會展中心舉辦「TiTE x IHT 台灣國際五金工具博覽會 × 五金工業展」，儘管他因公無法出席，但看到會展中心落成開展，內心實在感到無比欣慰，中台灣終於有一個可舉辦大型國際會議及活動的室內標準場地，台中的工具機、手工具、精密機械以及五金業者，不必再大老遠北上參展。

林佳龍提到，在台中設立國際級會展中心，是產業界多年來共同的心願。否則過去業者參展多須長途北上，不只要運輸龐大機具，也耗費大量人力與運輸成本。如今有了會展中心，不僅可結合中部「海空雙港」、「連結南北」、「前店後廠」的優勢，更能讓來看展的客戶即時前往工廠參觀，同時帶動中彰投觀光旅遊，對拓展大台中的商機無疑是極大助力。

林佳龍回憶，在其 2014 年就任台中市長時，會展中心原始設計僅規劃展覽空間而缺乏會議功能，遭業界批評「名不副實」，為回應產業界期盼，他當年特別指示調整設計，增設會議空間，形塑如今「展覽館」與「會議中心」並存的格局。林佳龍也提到，由於增加會議功能犧牲部分展覽空間，他進一步爭取中央「前瞻基礎建設計畫」經費 42 億元，推動增建西側展覽館，將總攤位數從 2,360 攤提升至 4,460 攤，以真正呼應產業界的期望。

林佳龍指出，會展中心自規劃階段即配合「水湳智慧城」的「智慧、低碳、創新」定位，導入綠能與智慧建築概念，為這座「低碳綠能智慧展館」奠下基礎，並已榮獲「綠建築鑽石級」、「智慧建築銅級」及「建築碳足跡鑽石級」候選認證。

他並提到，會展中心早在 2018 年 12 月即以 58 億元完成發包，原訂 2023 年啟用，當年林佳龍雖已確認無緣第二任期，仍堅持全力推進工程發包，不敢有絲毫鬆懈，只盼早日讓產業界受惠、讓市民看到成果。後續一再傳出工期延宕、經費暴增的消息，會展中心的預算從 58 億元漲至 89 億元，西側展覽館也從 42 億元增加至 60 億元，完工期更一路延後至 2032 年，較原訂時間再晚了 6 年。此外，原可紓解會展中心人流車潮、訂於 2022 年完工的水湳轉運中心，不僅延宕至 2026 年完工，預算也從 39 億元增加到 46 億元，更取消連結國道一號的高架連絡道，「會展中心開幕後，將使鄰近原本就容易壅塞的道路雪上加霜」。

林佳龍感嘆，工程延宕與成本上升或多或少受外在環境影響，但「時間就是金錢」，時間是最寶貴的資產，物價只會隨時間不斷上升，工程越拖、代價就越大；延宕的代價不僅是預算，還包括產業的商機、市民的就業，以及城市的競爭力。因此他從不只滿足於「要開工」、「要完工」的口號，而是更重視要讓工程「如期、如質」完成，「緊緊緊」雖是句玩笑話，但背後展現的是對市民的責任感。

林佳龍強調，產業界關切的西側展覽館、會展中心周邊缺乏足夠的交通與住宿配套，也應儘速完備，才足以應付產業的實際需求。最後，林佳龍祝福「TiTE x IHT 台灣國際五金工具博覽會 × 五金工業展」活動一切順利，期許廠商訂單滿滿，會展中心能發揮效益，成為引領台中繼續前進的動力。