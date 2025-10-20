醣聯創新抗體藥物成果 登上國際研討會
醣聯（4168）20日宣布，其創新抗體藥物複合體（ADC） GNX1021的臨床前研究成果，將於10月24日在美國波士頓海因斯會議中心舉行的AACR-NCI-EORTC分子標靶與癌症治療國際研討會（AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics）發表。
本次發表聚焦於GNX1021能精準辨識癌細胞表面的異常醣抗原branched Lewis B/Y （bLeB/Y）的新穎作用機制，以及其於HER2-low型胃癌的治療潛力。此醣抗原會同時出現在多種與腫瘤相關的蛋白上，使GNX1021 能突破傳統抗體藥物僅辨認單一蛋白的限制，更廣泛的辨識腫瘤細胞，為缺乏標靶治療選擇的胃癌患者帶來新的治療希望。
醣聯總經理楊玫君表示：「GNX1021的開發延續了GNX102在醣抗原上的研究與臨床安全性的深厚基礎，結合ADC後展現卓越治療潛力，充分體現醣聯於精準醫療與創新抗醣標靶藥物開發的實力。」
醣聯預計於2026年第1季提交GNX1021的臨床試驗申請（IND），並於第2季啟動首項人體臨床試驗。
