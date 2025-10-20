進口車關稅遲未定…今年車市 40萬輛目標恐難保

車市乍暖還寒，全年四十萬輛目標恐難保。進口車關稅遲未定案，業者指出，進口車仍陷在關稅未定的泥淖，原本有消息傳出，汽車關稅在雙十連假後會有答案，如今仍只聞樓梯響，第四季銷售（掛牌）量恐再緊縮。

和泰車預期，十月將有三點七萬輛的規模，會高於去年的三萬三二三一輛，不過，十月上半月的登錄輛數僅八八九五輛，大幅落後進度百分之七十五以上，要如何達標，業者也頭痛。業者指出，如果美關稅遲未定案，全年四十萬輛目標恐難保。

業界指出，有關調降進口汽車關稅的議題，先前政府釋出將以美國車為主，僅美國車調降為零關稅，並傳出相關政策在雙十連假後將可望定案，但目前仍無具體進展。

美國車在台灣的市場占比不大，除了特斯拉外影響有限，業內人士說，特斯拉是電動車的主流品牌，加上汽車預算有排他性，如果汽車關稅遲不定案，有預算想買車的人必定「先等等看再說」，因為政策怎麼走，如今並無標準答案。換言之，關稅未定則進口車的買氣很難解凍，第四季掛牌量恐怕緊縮，全年車輛掛牌數勢必進一步縮減。

台灣汽車因為貨物稅與關稅雙稅衝擊，第二季以來陷入近半年的低谷，近期在政府對新購兩千CC以下汽車減徵五萬元貨物稅的政策帶動下，車市買氣確實短暫回暖，但效果僅曇花一現，如今又回到冷清的市況。

業界原先預期，今年第四季整體銷售表現，可望優於去年同期的十一點二萬輛，加計前九月的廿九點六萬輛，雖仍較去年衰退，但要站上四十萬輛應無問題。

不過，十月上半月的掛牌數僅達八八九五輛，距離三點七萬輛差距仍大，若關稅政策遲未明朗，要達標恐怕是不可能的任務。

如果汽車關稅遲未定案，消費者仍不願交車（掛牌），今年第四季的交車輛數恐怕仍難達到業者預期的目標，全年四十萬輛的目標恐落空。

車廠指出，上半月的掛牌數八八九五輛除了關稅議題影響之外，十月的假期多也是影響因素，由於實際工作日少也影響車輛掛牌。否則新購汽車貨物稅減徵五萬元與汰舊換新五萬元的補助，對國產車的銷售助益不小，應該不致太悲觀。