聽新聞
0:00 / 0:00

康軒推廣運動 逾600「鐵人」員工

聯合報／ 記者李芯／台北報導
康軒文教集團長年積極參與各項賽事，以「健康企業」著稱，康軒集團的標準鐵人已超過六百人，堪稱國內鐵人密度最高的企業。圖／康軒文教集團提供
康軒文教集團長年積極參與各項賽事，以「健康企業」著稱，康軒集團的標準鐵人已超過六百人，堪稱國內鐵人密度最高的企業。圖／康軒文教集團提供

「二○二五年台東之美鐵人三項國際賽」兩日賽事在上周末盛大舉行。成立於二○○五年七月的康軒文教集團鐵人隊適逢廿周年，在熱愛鐵人三項運動的康軒董事長李萬吉帶領之下，一支由六百人組成的「康軒鐵人隊」參賽，成為全場矚目的焦點。

康軒文教集團長年積極參與各項賽事，以「健康企業」著稱，康軒集團的標準鐵人已超過六百人，堪稱國內鐵人密度最高的企業。其中，身為董事長的李萬吉已累積完成一二六場鐵人三項賽事，本次賽事是高難度的二二六公里超級鐵人賽，也是他的第一二七場鐵人賽，他以十五小時廿三分三秒的時間完賽。

李萬吉表示：「在康軒長期努力的推動下，運動已內化為企業的文化，員工已將運動視為日常生活的一部分。康軒鼓勵、補助員工從事的運動項目相當多元，並未獨鍾鐵人賽。個人在企業內部努力推廣鐵人運動，目的是希望能讓不畏艱難、堅持到底的鐵人精神，融為康軒的企業文化。」

李萬吉認為，鐵人運動不僅鍛鍊體能，更磨練意志力，有助於自我控制、量力而為、自我約制和謙沖自持。

李萬吉強調：「擁有健康的身體，才有精力應付更多工作上的挑戰。為人處世如此，企業經營如此，教育學習也是如此。」

至於康軒如何以企業之力推廣運動？李萬吉表示，身體是拚搏一生的本錢，希望能以企業的力量，透過制度化的運動、鍛鍊，帶給所有「康軒人」健康的身體。

康軒 鐵人三項 運動

延伸閱讀

鐵人密度最高企業 康軒600人隊伍參賽台東之美鐵人三項

NBA／愛爾達新一年度不播NBA了明年握3大國際賽獨家轉播代理權

NBA／湖人中鋒欲入籍斯洛維尼亞 盼與唐西奇攜手打國際賽

鐵人三項週末台東登場 市區和台11線局部交管

相關新聞

康軒推廣運動 逾600「鐵人」員工

「二○二五年台東之美鐵人三項國際賽」兩日賽事在上周末盛大舉行。成立於二○○五年七月的康軒文教集團鐵人隊適逢廿周年，在熱愛...

房市超冷！彰化房仲網路拚存在感 建商轉攻剛性需求突圍

房市正經歷一場前所未見的冷卻期，成交量大幅下滑，整體市場氛圍低迷，房仲業者面對買氣急凍，有的轉作Youtuber拍影片，...

石化業旺季到本季有轉機 大陸淘汰老舊產能 台塑、台聚等迎利多

石化業第4季進入傳統需求旺季，加上中國大陸針對石化產業將反內捲從口號逐步落實到具體政策，淘汰老舊產能，有助改善市場供需失...

企業生日快樂／中傑 二代打拚 強化品牌鏈

「中傑目標在十年內達成年出貨量超過8,000萬雙鞋。」掛牌上市後的第一場法說會，中傑董事長暨執行長劉安哲宣示公司的十年目...

企業生日快樂／中傑三姐弟齊心 不怕跌倒

中傑董事長劉安哲2013年接班後，毅然決然前往越南設廠，副董事長劉瓊雯（姊姊）前往越南督軍時，劉安哲與總經理劉佑軒（弟弟...

企業生日快樂／中傑四國彈性布局 創造優勢

美國對等關稅對傳產業者來說，大多遇到客戶下單縮手衝擊，對製鞋業來說也不例外。不過中傑未因此縮減資本支出，中傑董事長劉安哲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。