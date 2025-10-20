生技論壇11月12日登場 衛福部長石崇良：打造生醫護國神山

「健康台灣」願景要逐步推進與落實，衛福部部長石崇良表示，政府正積極透過台灣的醫療實力，結合AI與半導體等優勢產業，下一步希望壯大生技醫療的國際競爭力，打造新一代「護國神山」。

經濟日報將於11月12日舉行「2025生技論壇—生技醫療產業新戰略」，石崇良將出席並以「生技醫療產業的明天」為題發表專題演講。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、健喬信元醫藥生技、長佳智能、長聯科技，以及樂迦再生科技等協辦。

石崇良指出，衛福部推動的《再生醫療法》六項子法即將完成，人體生物資料庫也日益完備。未來將持續精進審查速度、加強與國際接軌，協助生醫領域創新發展。「國家感染性疾病資源庫（NIDB）」預計明年完工，屆時可系統化收集檢體、提供保存技術與前端動物實驗支援，搭配人體生物資料庫與健保資料庫，形成推進生技醫療產業的「三支箭」。

他進一步指出，政府推動「健康台灣」的決心，展現在完整的生技與大健康產業政策藍圖中。台灣兼具強大的醫療能量、AI運算能力與半導體製造優勢，未來將以「法規鬆綁、制度創新、資料整合」三大軸線並進，推動生技醫療從臨床、製藥到預防照護的全面升級。

在法規監理方面，衛福部將依生技醫療研發進程，同步考量臨床需求性、突破性及創新性調整審查模式，盡量縮短時程，但仍須兼顧安全與療效。此外，推動智慧藥品全生命周期管理制度、藥品專案諮詢機制，以及再生醫療製劑與智慧醫材國際認證制度，並將完善LDTs檢測實驗室多元認證。

生技醫藥產業已被納入「國家希望工程」，朝保健、預防、診斷、治療與照護的精準健康方向發展。石崇良強調，也要站在全民健康福祉的立場上推動政策。今年啟動的「健康台灣深耕計畫」，從優化醫療工作條件、多元人才培育、智慧科技醫療、社會責任醫療永續範疇，全面提升醫療環境體系。

面對全球藥品供應鏈重整的挑戰，石崇良將多管齊下強化「藥品韌性」，包含修正《藥事法》防堵缺口，以及持續推動健保改革，在確保藥品療效下，擴大學名藥與生物相似藥使用，分散藥品寡占風險，並鼓勵在地製造，提升國產化比重。

此外，衛福部推動次世代數位醫療平台，加速整合醫療機構跨院所資料的標準化與結構化，解決無法互通的困境，並優化「健康存摺」的自主健康管理，整合個人就醫與預防保健資料，以及與產學界合作導入AI模型，促進個人化疾病預測與及時預防，讓國人愈來愈健康。