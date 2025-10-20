快訊

台灣洗腎王國！每年醫療花460億元 腎臟來源不足致移植比率低

直擊／BLACKPINK唱完連夜離境！直奔小港機場「吻別高雄」

生技論壇11月12日登場 衛福部長石崇良：打造生醫護國神山

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
衛福部部長石崇良。聯合報系資料照
衛福部部長石崇良。聯合報系資料照

「健康台灣」願景要逐步推進與落實，衛福部部長石崇良表示，政府正積極透過台灣的醫療實力，結合AI與半導體等優勢產業，下一步希望壯大生技醫療的國際競爭力，打造新一代「護國神山」。

經濟日報將於11月12日舉行「2025生技論壇—生技醫療產業新戰略」，石崇良將出席並以「生技醫療產業的明天」為題發表專題演講。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、健喬信元醫藥生技、長佳智能、長聯科技，以及樂迦再生科技等協辦。

石崇良指出，衛福部推動的《再生醫療法》六項子法即將完成，人體生物資料庫也日益完備。未來將持續精進審查速度、加強與國際接軌，協助生醫領域創新發展。「國家感染性疾病資源庫（NIDB）」預計明年完工，屆時可系統化收集檢體、提供保存技術與前端動物實驗支援，搭配人體生物資料庫與健保資料庫，形成推進生技醫療產業的「三支箭」。

他進一步指出，政府推動「健康台灣」的決心，展現在完整的生技與大健康產業政策藍圖中。台灣兼具強大的醫療能量、AI運算能力與半導體製造優勢，未來將以「法規鬆綁、制度創新、資料整合」三大軸線並進，推動生技醫療從臨床、製藥到預防照護的全面升級。

在法規監理方面，衛福部將依生技醫療研發進程，同步考量臨床需求性、突破性及創新性調整審查模式，盡量縮短時程，但仍須兼顧安全與療效。此外，推動智慧藥品全生命周期管理制度、藥品專案諮詢機制，以及再生醫療製劑與智慧醫材國際認證制度，並將完善LDTs檢測實驗室多元認證。

生技醫藥產業已被納入「國家希望工程」，朝保健、預防、診斷、治療與照護的精準健康方向發展。石崇良強調，也要站在全民健康福祉的立場上推動政策。今年啟動的「健康台灣深耕計畫」，從優化醫療工作條件、多元人才培育、智慧科技醫療、社會責任醫療永續範疇，全面提升醫療環境體系。

面對全球藥品供應鏈重整的挑戰，石崇良將多管齊下強化「藥品韌性」，包含修正《藥事法》防堵缺口，以及持續推動健保改革，在確保藥品療效下，擴大學名藥與生物相似藥使用，分散藥品寡占風險，並鼓勵在地製造，提升國產化比重。

此外，衛福部推動次世代數位醫療平台，加速整合醫療機構跨院所資料的標準化與結構化，解決無法互通的困境，並優化「健康存摺」的自主健康管理，整合個人就醫與預防保健資料，以及與產學界合作導入AI模型，促進個人化疾病預測與及時預防，讓國人愈來愈健康。

立即報名

鑽石生技 衛福部 AI

延伸閱讀

石崇良：加熱菸已全回收 標示販賣廣告均須符規定

加熱菸上市首日全台下架 石崇良將追究責任：送審菸盒與販售版本不同

媒宣費遭刪1600萬 石崇良：善用有限資源顧獨老

石崇良：花蓮災民就醫減免 3災區免繳健保費半年

相關新聞

進口車關稅遲未定案 車市全年40萬輛目標難保

車市乍暖還寒，全年40萬輛目標恐難保。進口車關稅遲未定案，業者指出，進口車仍陷在關稅未定的泥淖，原本有消息傳出，汽車關稅...

生技論壇11月12日登場 衛福部長石崇良：打造生醫護國神山

「健康台灣」願景要逐步推進與落實，衛福部部長石崇良表示，政府正積極透過台灣的醫療實力，結合AI與半導體等優勢產業，下一步...

「貨物稅五加五」補貼效應 國產車有撐

對比進口車商的困難，國產車廠因為享受了「貨物稅五加五」的優惠（新購車減徵5萬元、汰舊換新5萬元貨物稅補貼），有效刺激消費...

車市等不到關稅底定 進口車庫存拉高有壓

車市等不到進口關稅底定，大量進口車仍然停在港口，超過3萬輛的進口車庫存，成為今年車市的沈重壓力。近期，許多經銷商剉咧等，...

房市買氣低落、營建土方難以去化 四大鋼筋廠旺季恐落空

房市急凍，四大鋼筋廠第4季營運拉警報。房市買氣低落加上營建土方難以去化，業內傳出，高雄不少建商暫停工地作業，也喊停鋼筋拉...

鋼筋市場多空交戰 業界緊盯廢鋼行情

鋼筋市場多空交戰，需求仍是關鍵。日本廢鋼近期標售，展現行情穩定走揚的趨勢，廢鋼是鋼筋原料，隨著廢鋼行情墊高，鋼筋價格在低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。