鋼筋市場多空交戰 業界緊盯廢鋼行情
鋼筋市場多空交戰，需求仍是關鍵。日本廢鋼近期標售，展現行情穩定走揚的趨勢，廢鋼是鋼筋原料，隨著廢鋼行情墊高，鋼筋價格在低迷中似乎看到曙光。不過，需求疲弱拖累廢鋼價格的情勢會不會延續，是觀察重點。
上市鋼廠主管表示，日本關東標以及多場指標性的廢鋼標售，發現價格都走揚，如果再考量日圓貶值使出口競爭力提升，代表日本廢鋼對全球廢鋼供給構成一種向上拉力，若其他出口來源同樣受匯率或需求改善影響，則可能形成一波國際價格支撐。
但值得關注的是，日本鋼鐵需求仍陷疲弱，雖出口價格上漲，但整體鋼材生產與內需弱勢可能限制廢鋼進一步大幅走高，需求疲弱拖累廢鋼價格的情勢會不會延續，是觀察重點。
上市鋼廠主管說，對國內廢鋼買家來說，若日本廢鋼出口價格走高，可能意味著亞洲市場的廢鋼買盤仍具有活力，隨著需求穩定不墜，市場行情經濄沈澱後，有機會正向發展。但是保守觀點認為，日本廢鋼行情是否具代表性值得先確認。全球廢鋼價格並非同步上移或下滑，而是呈現多元表現。
