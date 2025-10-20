車市等不到關稅底定 進口車庫存拉高有壓

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

車市等不到進口關稅底定，大量進口車仍然停在港口，超過3萬輛的進口車庫存，成為今年車市的沈重壓力。近期，許多經銷商剉咧等，因為訂單不進來、庫存又拉高，財務操作將出現問題，車商只能叫苦。

業者認為，進口車的龐大庫存要消化殆盡，恐要等到明年上半年；明年若能順利去化，則掛牌量可望大幅優於今年，但這只是今年的訂單遞延到明年，實際上並無效益可言。

貨物稅修正案在上月確定後，業內原先預期車市買氣會逐漸恢復，不過，看來只有2,000cc以下的國產車買氣得到支撐，進口車則因為關稅問題仍無解，還在苦撐。日前，業界私下流通的訊息是雙十節後，進口車關稅就會對外宣示。但眼見雙十節已經過了一個星期，還沒有進一步消息，進口車廠紛紛按捺不住，擔心進口車關稅再不趕緊確定，恐怕今年會是最痛苦的一年。

業者指出，進口車的關稅影響車價相當可觀，消費者沒確定關稅之前，不肯輕易交車，尤其許多消費者從今年4月川普關稅戰議題發酵後就開始觀望，如今，多數的消費者認為半年都在等了，沒有確定關稅之前，不願意交車。

