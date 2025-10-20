「貨物稅五加五」補貼效應 國產車有撐

對比進口車商的困難，國產車廠因為享受了「貨物稅五加五」的優惠（新購車減徵5萬元、汰舊換新5萬元貨物稅補貼），有效刺激消費者購車意願，10月上半月的掛牌車中，國產車品牌普遍較去年同期大幅成長，而呈現國產、進口車市兩樣情。

值此車市低迷之際，國產車業者全力配合政策搶市、趕進度。10月上半年車市掛牌除了和泰車（2207）旗下的TOYOTA與LEXUS都較去年同期成長三成之外，第二名的本田、第四位的中華（2204）、第五位的日產與第六位的現代汽車，和第七位的福特都是國產品牌。

進口車買氣低無可低，豪華車更是最大苦主，豪華車主流品牌雙B（賓士、BMW）掛牌動能銳減，主要仍受關稅問題制約，賓士已落入第八名，BMW並落在第十名。

國產車因為貨物稅的補貼最高達到10萬元，對於一般都在百萬元以內的國產車影響相當大，許多消費者認為，等了近半年，就可以享有10萬元的貨物稅優惠，覺得一切都值得了。另外，多家車廠祭出高額零利率貸款以及促銷案，對於新車銷售的帶動效益更大，沈悶多時的國產車廠終於一掃陰霾。