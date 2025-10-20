房市買氣低落、營建土方難以去化 四大鋼筋廠旺季恐落空

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
房市急凍，四大鋼筋廠第4季營運拉警報。 聯合報系資料庫
房市急凍，四大鋼筋廠第4季營運拉警報。房市買氣低落加上營建土方難以去化，業內傳出，高雄不少建商暫停工地作業，也喊停鋼筋拉貨，致四大鋼筋廠訂單停滯，鋼廠第4季營運出現重大壓力。

業內指出，因高雄非法棄置廢土事件引發連鎖衝擊，目前全市合法土資場暫停收料，建築工地無法出土，導致開挖中的營建工地全面停工，連帶下游鋼筋出貨也遭凍結，建築用鋼第4季傳統旺季恐泡湯，海光（2038）、東鋼（2006）、威致（2028）、豐興（2015）等上市電爐廠神經緊繃。

上市鋼廠主管說，事件起於美濃非法傾倒廢土案曝光，市府為避免環境進一步惡化，全面暫停民間工地出土作業，僅開放公共工程如社會住宅與道路挖掘的土方優先處理，民間土方無處可去，以往每立方公尺約250至300元的棄土費，如今暴漲至900元至1,200元，成本幾乎翻三倍仍找不到出路。

土方問題使得營建鏈上中下游全面受阻，鋼筋廠出貨量銳減。上市鋼廠說，鋼筋需求直接與工地進度掛勾，「建商不挖地、不綁筋，鋼筋提貨自然叫停」，不出貨、廠內庫存增加，現金流緊縮，第4季營收恐明顯下滑。

一家上市鋼廠坦言，客戶幾乎都在高雄，還在開挖做連續壁的工地都要等土方問題解決才會恢復施工，到時候才用得到鋼筋，只有已經完成連續壁，蓋出地平線上的工地則不受影響。原本打算今年底前動工的建案，已經接獲明確消息表明將延後開工，類似情況不在少數，如此一來將對接下來的鋼筋去化造成影響，鋼筋廠產銷節奏再度被打亂。

高雄市政府與不動產開發公會理事長柯俊吉、李正聰及營造業代表日前召開跨局處會議，提出短期與中長期對策。短期將設立「公辦土資場」，優先處理公共工程所需土方；中長期則考慮透過填海造陸、增設臨時堆置區及修正自治條例，明確規範土方流向、分類與罰則，全面推動GPS追蹤制度。

上市鋼廠指出，國內鋼筋市場低迷外，國際行情同樣陷入整理。大陸小鋼胚在東南亞與中東市場談判加快，整體價格下調以刺激需求。印尼市場傳出CER每公噸約445美元成交5萬公噸，泰國與印尼低至425至440美元，東南亞進口小鋼胚參考價下調至440美元，較上周跌5至10美元。


