「慶山明仁」上樑 力邀國際藝術家打造煉金術之夜

豐原指標建案「慶山明仁」舉行上樑典禮，首度將傳統儀式昇華為文化盛會，特別力邀國際藝術家Tobias Tovera帶來世界級能量創作-《煉金術之夜》，以顏料流動與大地能量交織，象徵建築、時間與人文的融合，為慶山的好口碑上增添藝術品味，與豐原百年的人文風土交織成新的生活價值。

現場活動充滿深度且隆重，立法院副院長江啟臣、台中市議員陳清龍、富邦人壽董事長林福星等人都出席，為這一場難得的跨界藝術饗宴喝采。

同為豐原子弟的江啟臣致詞時表示，這棟高達24層樓的建築，不僅是豐原的摩天大樓，也是走出火車站最具代表性的旗艦地標，代表了地方的光榮與驕傲。江啟臣強調，台中已是台灣第二大城，豐原應定位為大台中的「北都心」和「最棒的衛星城市」，目標是擁有最高的生活品質。

為此，他特別關注豐原的交通建設，包含：繼鐵路高架化後的捷運紅線，必須延伸到豐原火車站，以完成豐原作為「多鐵共構」樞紐的願景。他鼓勵民眾踴躍搭乘臺鐵，並強調豐原作為北都心，應在教育、文化、建築等各方面機能成為大台中最宜居的城市典範。

身為業主的慶山建設總經理陸鴻慶表示：「如果把建築住宅做到最好是慶山人的基礎功，那麼與土地連結、回饋鄉里，就是慶山人的核心價值。」

陸鴻慶指出，這場上樑儀式，不僅見證結構完成的新里程碑，更是一份獻給家鄉的祝福與驕傲，也為企業品牌奠定了新的展望。上樑典禮現場融合傳統儀式、藝術表演與音樂晚宴，居民與來賓一同舉杯，共同見證屬於山城的藝術時刻。

陸鴻慶表示，Tobias Tovera來自美國加州，擅長用特殊材質、各類顏料、不同的做法創造令人驚豔的畫作，曾被《Art Voice》雜誌曾評論他的作品「優游在大自然、藝術，以及科學之間」，而這之間的平衡與幸福，符合慶山建設多年以來穩定中成長的象徵。

這座摩天大樓座落於豐原車站核心地段，見證老城百年繁華，歷經多年整合，凝聚地方的信任與期待。慶山建設以誠懇踏實的工法與細膩態度，打造經得起時間考驗的作品。

為了實踐「讓建築成為文化的容器」理念，慶山建設邀請日本禪宗庭園大師枡野俊明設計庭園，以心靈對話為核心，並設置茶屋、書房與共學空間，營造城市中難得的靜謐生活場域，讓建築不再只是房子，更是家人心靈休憩的場域。