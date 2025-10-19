智慧經營／LINE GO總經理林子原 數位生活圈 新移動體驗

LINE GO以推動「SocialMaaS數位生活圈」，將移動服務延伸至消費者日常，並聯手WeMo推出「LINE GO共享機車」，補足大眾運輸無法抵達的最後一哩路，讓用戶從出門至抵達目的地都有全方位交通解方。

異業結盟 擴展新領域

再加上與foodpanda跨界結盟，結合城市移動與美食外送兩大高頻需求，為用戶帶來更便利、多元的智慧生活體驗。

雖然截至目前為止，LINE GO營運尚未損益兩平，不過藉由跨界合作，平台資源的分享，LINE GO已成功將服務業務擴展到更多元的領域中，也使LINE GO的前景更加樂觀。

LINE GO總經理林子原對於LINE GO異業結合的多元服務，採取的是輕資產的合作方式，透過網路平台串聯更多的合作對象，使得LINEGO的數位生活圈，可看度更高，卻不致增加公司的營業負擔。

林子原說，移動不只是從A點到B點，而是數位生活的延續。平台每一項服務設計，都是從用戶需求出發，並透過科技不斷優化體驗。希望結合社群力量與創新技術，打造Social MaaS數位生活圈，不僅滿足即時交通，更能串聯社交、消費與生活。

自9月中旬起，LINE GO與WeMo跨平台合作，推出「LINE GO共享機車」服務並躍升為整合「四輪＋二輪」的一站式智慧交通平台。用戶可直接從LINE主頁進入LINE GO，不必額外下載App，即能使用共享機車服務，享受城市間轉乘無縫的新世代移動體驗。

積極減碳 四輪＋二輪

林子原表示：LINEGO整合汽車與機車共享服務，不僅補足大眾運輸的最後一哩路，也能有效減少短程汽車使用與碳排放。

截至今年9月，已經協助減少超過1,300公噸的碳排放，這個數字，相當於約三個大安森林公園一年所能吸收的碳量。林子原說，LINE GO將為用戶打造更綠色、更便利的移動選擇。

至於LINE GO與foodpanda展開跨界合作部分，林子原指出，這是攜手打造「食＋行」的會員專屬生活場景，能為用戶帶來更多元的數位生活體驗，也是與異業的另一種合作，他形容是一項「在移動之外，卻與移動相關」的服務。

林子原指出，目前LINE GO進行中的合作對象相當多，考量的一直是「以移動為出發點，卻不自己設限於移動本身」。在網路時代，強而有力的平台是擴展事業最有利的後盾，林子原正藉由這個平台持續的擴大營業規模。