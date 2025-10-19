快訊

台灣洗腎王國！每年醫療花460億元 腎臟來源不足致移植比率低

直擊／BLACKPINK唱完連夜離境！直奔小港機場「吻別高雄」

數位行銷／真實呈現 更具說服力

經濟日報／ 鄭緯筌

如今的數位行銷發展，正處於一個令人不安的轉折點。過去十年，許多企業將演算法奉為準則，追求極致的點擊率與轉換率。然而，當生成式AI以驚人的速度與規模，生成大量貌似完美的內容時，市場忽然意識到一個矛盾的現象：當一切都變得毫無瑕疵，完美便不再稀有。

消費者不再盲目地被華麗的行銷語言吸引，而會以懷疑的目光檢視每一句廣告文案。意即當 AI能輕易製造出無懈可擊的虛構場景，甚至能重現人類情感的語氣時，真實與信任突然成為最昂貴的資源。品牌與顧客之間的關係，不再建立於吸睛的文案或演算法的優化，而是回歸到最原始的信任問題。

以往，品牌投入龐大的預算與時間，只為拍出一支華麗的廣告。然而在AI的世界裡，如此的完美幾乎不費吹灰之力。當人人都能生成光鮮亮麗的畫面時，那些過度打磨的作品反而顯得有些無趣。消費者更傾向於相信那些不完美的瞬間，像是某些鏡頭晃動、光線不佳卻真實存在的場景。

好比某家小型獨立咖啡館，老闆在清晨5點檢查剛運抵的生豆，記錄烘焙曲線、嗅聞豆香或談他的抱負、理想。這樣的短影片，或許拍得粗糙，但卻讓人感受到職人的誠意。那種真實的氣味，是任何AI生成的宣傳片都模仿不來的。於是，內容策略的重心開始轉向透明與真實，品牌慢慢放下追求完美的包袱，而是勇於呈現真實。

在AI時代，最難被偽造、也是最能打動人心的內容，莫過於來自真實個體的聲音。員工倡議正逐漸取代傳統名人代言，成為品牌信任的新支點。當某位工程師在LinkedIn上分享開發產品的過程，或客服人員記錄解決用戶問題的日常，那些文字中自然流露的熱情與自豪，往往會比任何精心撰寫的行銷語更具說服力。

同樣地，使用者生成內容也開始重塑品牌敘事。那些未經編輯、修飾的開箱影片、使用心得或意外的抱怨，反而會讓品牌顯得更有溫度。

品牌也逐漸減少控制話語權，而是學會敞開心胸與開放舞台，讓真實的故事自行發生。畢竟，人們渴望的是共鳴，而非刻意的操控。

誠然，信任的建立不僅來自產品，更來自企業的價值觀。當市場充斥真假難辨的資訊，消費者會尋求一種道德的慰藉，藉以判斷該支持誰。

於是，品牌不再能只停留在口號層次，而必須將價值觀轉化為具體的行動。

例如，當第三方Cookie逐漸消失，品牌若能以開放透明的方式說明數據用途，並讓用戶自主決定是否授權，就等於建立了一道信任防線。

又或者，某家強調永續發展的休閒鞋類品牌，若能透過區塊鏈紀錄生產過程，讓消費者掃描 QR Code即可查閱碳足跡與材料來源，這種可驗證的透明，遠比一句「我們重視環保」更具說服力。永續不再是無聊的宣言，而是一種可以被追溯的行動。

隨著AI接管了大量重複性內容生產與數據分析的任務，行銷人的角色也應該被重新定義。他們不再只是內容製造者，而是情感的建築師與真實性的策展人。當演算法能準確預測什麼會被點擊時，行銷人更該關心為什麼大家會在乎？

展望未來的數位行銷，其關鍵已然不在於技術創新，而在於人性的回歸。

（作者著有《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》）

AI 消費 演算法

延伸閱讀

結合台澎防衛作戰實需 中科院 「全身型」外骨骼亮相

大學教授隱姓埋名…親自下海經營社群媒體 想當網紅被演算法擊潰

王世堅「沒出息」神曲兩岸爆紅 學者：情感滲透取代政治辯證

疑大陸介入 張亞中：數十虛擬主播、統一模板評黨主席選舉

相關新聞

進口車關稅遲未定案 車市全年40萬輛目標難保

車市乍暖還寒，全年40萬輛目標恐難保。進口車關稅遲未定案，業者指出，進口車仍陷在關稅未定的泥淖，原本有消息傳出，汽車關稅...

生技論壇11月12日登場 衛福部長石崇良：打造生醫護國神山

「健康台灣」願景要逐步推進與落實，衛福部部長石崇良表示，政府正積極透過台灣的醫療實力，結合AI與半導體等優勢產業，下一步...

「貨物稅五加五」補貼效應 國產車有撐

對比進口車商的困難，國產車廠因為享受了「貨物稅五加五」的優惠（新購車減徵5萬元、汰舊換新5萬元貨物稅補貼），有效刺激消費...

車市等不到關稅底定 進口車庫存拉高有壓

車市等不到進口關稅底定，大量進口車仍然停在港口，超過3萬輛的進口車庫存，成為今年車市的沈重壓力。近期，許多經銷商剉咧等，...

房市買氣低落、營建土方難以去化 四大鋼筋廠旺季恐落空

房市急凍，四大鋼筋廠第4季營運拉警報。房市買氣低落加上營建土方難以去化，業內傳出，高雄不少建商暫停工地作業，也喊停鋼筋拉...

鋼筋市場多空交戰 業界緊盯廢鋼行情

鋼筋市場多空交戰，需求仍是關鍵。日本廢鋼近期標售，展現行情穩定走揚的趨勢，廢鋼是鋼筋原料，隨著廢鋼行情墊高，鋼筋價格在低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。