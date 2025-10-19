經濟選書／頂尖商學院教你說話

你需要休息一下嗎？你在廚房附近嗎？在休息的時候，假如非選擇不可，你想喝點冷飲還是吃片餅乾？在書面上，這些問題看起來或許很新鮮，能引發我們思考。但在實際對話中，我們應該謹慎使用這類封閉式的問題——這類的問題有著事先定義的答案範圍。相對應的概念，則是能提供無限自由發揮空間的開放式問題。

當你問朋友：「你去過那間新開的餐廳了嗎？」這個封閉式的問題代表答案應該很簡短，只需要「是或否」就已足夠。封閉式的問題會造成問題，是因為接收者可能覺得提問者並不是真正好奇自己的想法，只希望讓交流簡短且公式化。我們可以把上面的問題重新改寫成開放式的：「你對那間新墨西哥餐廳有什麼想法？」開放式的問題能讓對方自由決定回答的長度，是否要發揮創意，或把主題轉往其他方向。

說話者很擅長覺察這類暗示：平均來說，人們對開放式問題回答的字數，會是封閉式問題的兩倍。當然，封閉式問題也不全然是壞事。這類問題很有效率，在我們需要快速釐清雙方資訊時很有幫助，例如先問：「你看了最新一集的《使女的故事》（The Handmaid's Tale）了嗎？」再進入劇情的深度討論。這類問題能幫我們汲取特定的資訊。然而，假如希望對話更加有趣且流暢，並且從對方身上學到東西，創造出更開放、互動性更強的交流，那麼開放式問句會是比較好的選擇。

在實際的對話中，我們有時雖然提出開放式的問句，但卻因為缺乏耐心、過度亢奮或期待，所以立刻提出一系列的選項：「你為何當作家？是從小的夢想，或是機緣巧合呢？」當我們把答案的範圍縮小，無異於將開放式問句封閉起來，只剩下兩個選項。

這是對話分析師安妮塔．波莫倫茲（Anita Pomerantz）所謂的「候選答案」。雖然這能幫助我們與孩童互動，但若用在成人就很惱人。我們應該相信自己的問題，讓對方自由回答，且不要引導（或壓迫）。

我與同事針對協商談判中的開放式和封閉式問題進行研究。發現協商的對話情境以不同意為主，和推銷電話相似，能讓人們在回答問題時有所猶豫。其中一份研究請參與者扮演執行總編輯和中型報社的廣告經理，模擬許多典型的預算談判場景。執行總編輯的主要目標是提升報紙的品質，而廣告經理的目標則是提高廣告的營收。

我們追蹤數百位參與者在這場角色扮演談判中的行為。提出更多開放式問題（「對你來說，最重要的是什麼？」、「你想從哪裡開始談？」、「你怎麼看？」「你是什麼意思？」、「有其他解決方式嗎？」、「實際上如何運作？」、「你能不能多解釋一些？」)的人，能得到更多資訊，好感度更高，也更可能找到機會做出更有生產力的交易或讓步。

在後續的追蹤實驗中，我們隨機指派談判者問更多或更少開放式的問題。我們發現，更多的開放式問題能帶來更正面的結果。理想上來說，在各種情境（無論是合作或衝突）中，對話者都應該提出更多開放式、追問式、切換主題型的問題。

（摘自《為什麼頂尖商學院要教說話？》，聯經出版）