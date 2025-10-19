快訊

台灣洗腎王國！每年醫療花460億元 腎臟來源不足致移植比率低

直擊／BLACKPINK唱完連夜離境！直奔小港機場「吻別高雄」

經濟選書／頂尖商學院教你說話

經濟日報／ 艾莉森・伍德・布魯克斯
《為什麼頂尖商學院要教說話？》書封。　　聯經出版╱提供
《為什麼頂尖商學院要教說話？》書封。　　聯經出版╱提供

你需要休息一下嗎？你在廚房附近嗎？在休息的時候，假如非選擇不可，你想喝點冷飲還是吃片餅乾？在書面上，這些問題看起來或許很新鮮，能引發我們思考。但在實際對話中，我們應該謹慎使用這類封閉式的問題——這類的問題有著事先定義的答案範圍。相對應的概念，則是能提供無限自由發揮空間的開放式問題。

當你問朋友：「你去過那間新開的餐廳了嗎？」這個封閉式的問題代表答案應該很簡短，只需要「是或否」就已足夠。封閉式的問題會造成問題，是因為接收者可能覺得提問者並不是真正好奇自己的想法，只希望讓交流簡短且公式化。我們可以把上面的問題重新改寫成開放式的：「你對那間新墨西哥餐廳有什麼想法？」開放式的問題能讓對方自由決定回答的長度，是否要發揮創意，或把主題轉往其他方向。

說話者很擅長覺察這類暗示：平均來說，人們對開放式問題回答的字數，會是封閉式問題的兩倍。當然，封閉式問題也不全然是壞事。這類問題很有效率，在我們需要快速釐清雙方資訊時很有幫助，例如先問：「你看了最新一集的《使女的故事》（The Handmaid's Tale）了嗎？」再進入劇情的深度討論。這類問題能幫我們汲取特定的資訊。然而，假如希望對話更加有趣且流暢，並且從對方身上學到東西，創造出更開放、互動性更強的交流，那麼開放式問句會是比較好的選擇。

在實際的對話中，我們有時雖然提出開放式的問句，但卻因為缺乏耐心、過度亢奮或期待，所以立刻提出一系列的選項：「你為何當作家？是從小的夢想，或是機緣巧合呢？」當我們把答案的範圍縮小，無異於將開放式問句封閉起來，只剩下兩個選項。

這是對話分析師安妮塔．波莫倫茲（Anita Pomerantz）所謂的「候選答案」。雖然這能幫助我們與孩童互動，但若用在成人就很惱人。我們應該相信自己的問題，讓對方自由回答，且不要引導（或壓迫）。

我與同事針對協商談判中的開放式和封閉式問題進行研究。發現協商的對話情境以不同意為主，和推銷電話相似，能讓人們在回答問題時有所猶豫。其中一份研究請參與者扮演執行總編輯和中型報社的廣告經理，模擬許多典型的預算談判場景。執行總編輯的主要目標是提升報紙的品質，而廣告經理的目標則是提高廣告的營收。

我們追蹤數百位參與者在這場角色扮演談判中的行為。提出更多開放式問題（「對你來說，最重要的是什麼？」、「你想從哪裡開始談？」、「你怎麼看？」「你是什麼意思？」、「有其他解決方式嗎？」、「實際上如何運作？」、「你能不能多解釋一些？」)的人，能得到更多資訊，好感度更高，也更可能找到機會做出更有生產力的交易或讓步。

在後續的追蹤實驗中，我們隨機指派談判者問更多或更少開放式的問題。我們發現，更多的開放式問題能帶來更正面的結果。理想上來說，在各種情境（無論是合作或衝突）中，對話者都應該提出更多開放式、追問式、切換主題型的問題。

（摘自《為什麼頂尖商學院要教說話？》，聯經出版）

廣告

延伸閱讀

西班牙國際生激增 外資湧入搶當包租公

大盤為何長期向上？網揭真相：不是政府印錢是「人類不斷進步」

凱思是黃國昌姻親開設？鏡週刊：答案21日揭曉

快訊／威廉「閃兵案消失5個月」後東區露面賣鹹酥雞 對犯錯將有問必答

相關新聞

進口車關稅遲未定案 車市全年40萬輛目標難保

車市乍暖還寒，全年40萬輛目標恐難保。進口車關稅遲未定案，業者指出，進口車仍陷在關稅未定的泥淖，原本有消息傳出，汽車關稅...

生技論壇11月12日登場 衛福部長石崇良：打造生醫護國神山

「健康台灣」願景要逐步推進與落實，衛福部部長石崇良表示，政府正積極透過台灣的醫療實力，結合AI與半導體等優勢產業，下一步...

「貨物稅五加五」補貼效應 國產車有撐

對比進口車商的困難，國產車廠因為享受了「貨物稅五加五」的優惠（新購車減徵5萬元、汰舊換新5萬元貨物稅補貼），有效刺激消費...

車市等不到關稅底定 進口車庫存拉高有壓

車市等不到進口關稅底定，大量進口車仍然停在港口，超過3萬輛的進口車庫存，成為今年車市的沈重壓力。近期，許多經銷商剉咧等，...

房市買氣低落、營建土方難以去化 四大鋼筋廠旺季恐落空

房市急凍，四大鋼筋廠第4季營運拉警報。房市買氣低落加上營建土方難以去化，業內傳出，高雄不少建商暫停工地作業，也喊停鋼筋拉...

鋼筋市場多空交戰 業界緊盯廢鋼行情

鋼筋市場多空交戰，需求仍是關鍵。日本廢鋼近期標售，展現行情穩定走揚的趨勢，廢鋼是鋼筋原料，隨著廢鋼行情墊高，鋼筋價格在低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。