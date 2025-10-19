點子農場／諾貝爾文學獎的三門必修課

今年的諾貝爾文學獎開獎的當天，我收到聯合文學創辦人張寶琴女士所分享的訊息。她說，2025諾貝爾文學獎得主是匈牙利作家卡撒茲納霍凱（László Krasznahorkai），他在台灣唯一的一本中文版小說《撒旦的探戈》是聯合文學出版社在2020年出版。

如同過去的每一年揭曉諾貝爾文學獎的時刻，我有些不意外，也有些意外。

不意外的是村上春樹又一次落選；更不意外的是，台灣作家依然沒有名字出現在瑞典學院的名單上。

而意外的是，這次得獎的竟然是一位來自歐陸邊陲使用孤島般語言文字的作家。

要理解諾貝爾文學獎，不應只看誰得獎，而要問：「為什麼？」這個獎項的背後，其實是歐陸人文價值與審美哲學在全球舞台上的再投射。

歐洲現代主義與後現代思想長期關注「存在的孤寂、權力的崩解與靈魂的救贖」。評審所尋找的，不是會說故事的人，而是能用文字拆解文明幻覺、抵達存在本質的思想者。換句話說，他們要的是「能讓語言在哲學中發光的文學」。

文學若只是書寫風土、情感或地方特色，通常難以觸動這個由海德格、薩特、卡繆等人形塑的審美體系。評審期待的，是那種語言穿透肉身、抵達倫理與形上學命題的力量。

更現實的是，語言的可翻譯性決定了作品能否被閱讀。英語、法語、德語、瑞典語是這個世界文學網絡的主幹。作品若無法在這些語言中被流通、評論、引用，即使在母語世界中擁有巨大聲望，也可能在國際舞台上形同幽靈。

於是，諾貝爾文學獎實際上給的，是那些能在母語中達到極致，同時又能穿越語言邊界、在歐洲思想網絡中被理解與延伸的作家。卡撒茲納霍凱就是如此。他讓匈牙利語在世界哲學的回音壁裡發聲。

從這一點回望台灣，我們為什麼還沒有走上諾貝爾文學獎的舞台？原因不只是作家才華的問題，而更是整個文化系統的結構問題，這有關三門必修課。

第一門必修課：語言的國際化。中文是世界使用人口最多的語言，但在世界文學體系中卻幾乎不可見。台灣文學的翻譯網絡薄弱，缺乏長期投入的國際出版策略與譯者人才。我們需要的不只是把作品譯成英文，而是讓譯本有靈魂、有詩意，能在西方語境中「被閱讀、被評論、被引用」。

第二門必修課：思想的世界化。歐洲文學的核心在於「思想」。台灣文學若只停留在記憶、風景、身分的書寫，而缺乏對人類共同命題（科技、倫理、孤獨、自由）的哲學思辨，就難以成為文明對話的一方。我們需要的是能以中文表達世界議題的文學，使語言成為思想的武器，而不只是感性的抒發。

第三門必修課：文化的制度化。諾貝爾獎的提名與宣傳，往往來自長期經營的文化外交與學術網絡。台灣在這方面缺乏戰略性的布局。我們需要政府與民間協力建立「文學外交」機制，設翻譯基金、學術顧問團、駐歐文學聯絡人，讓台灣作家的聲音能被瑞典學院真正聽見。得獎者不會從真空中誕生，他們出現在被準備好的文化生態裡。

諾貝爾文學獎從來不只是獎給某個作家，更是膜拜一個文明能否被閱讀、被理解、被尊重。如同今年的匈牙利作家讓荒原變成詩。

台灣若有一天能讓世界聽見島嶼的聲音，那將不是奇蹟，而是修完了三門必修課之後的必然。那一天，我們得到的不只是諾貝爾獎，更是台灣的思想和心靈被世界理解的瞬間。

（作者是點子農場創新顧問公司執行長）