房市超冷！彰化房仲網路拚存在感 建商轉攻剛性需求突圍

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化房市陷入買氣低潮，建設公司推案須符合「剛性需求」買家期待。記者林敬家／攝影
彰化房市陷入買氣低潮，建設公司推案須符合「剛性需求」買家期待。記者林敬家／攝影

房市正經歷一場前所未見的冷卻期，成交量大幅下滑，整體市場氛圍低迷，房仲業者面對買氣急凍，有的轉作Youtuber拍影片，只為不讓客戶忘記自己；建案也紛紛祭出「買屋送家電、家具」等促銷方案，建設公司推新案時，也得更加審視是否符合「剛性需求」買家，才能在低檔期裡找到生機。

彰化房市雖然同樣陷入買氣低潮，但房價尚未明顯下跌。中信房屋彰化仁愛店長謝曜駿指出，受到政府打炒房與限貸政策影響，目前預售屋買氣少了至少七成，不過建商為了避免已購客戶難以接受總價變動，售價仍維持穩定，但近來開始大舉祭出「買屋送家電、家具」的行銷方案，其實也算是變相降價。

謝曜駿表示，這波市場投資客明顯減少，買方多以自住族為主。對仲介業者而言，如果過去經營的客層偏重投資型買家，如今恐怕收入落差相當明顯。他說，許多房仲現在都在經營社群、拍影片，雖然未必直接帶來成交，但至少能維持能見度，讓客戶不要忘記自己。

在地建商則選擇以產品力與在地文化連結突圍，格睿建設在這波房市低迷中於花壇鄉推出新案，引起市場關注，基地鄰近台74線快速道路延伸段，規劃46戶四層樓的日系都會宅，與現有產品做出差異，業者指出，這波主打「剛性需求」買家，看準花壇地區相對彰化市、員林市與台中市房價更具親民優勢，加上交通便利，目前開賣一個月即達三成成交率。

業者也透露，基地前身是一棟住了五代的百年三合院，過去產權相當複雜，為了推動開發，團隊花了兩年時間整合，才成功取得用地。因應市場變動，在地建商也積極經營品牌與社群連結，格睿建設今舉辦「花壇茶語」活動，邀請秋山堂茶藝師以花壇農會出產的茉莉包種茶詮釋日式美學，希望藉由文化互動與潛在客戶拉近距離，也讓新案更具地方故事感。

彰化在地建商則選擇以產品力與在地文化連結在地迷房市中突圍，格睿建設今舉辦「花壇茶語」活動，使用花壇農會茶葉詮釋日式美學。記者林敬家／攝影
彰化在地建商則選擇以產品力與在地文化連結在地迷房市中突圍，格睿建設今舉辦「花壇茶語」活動，使用花壇農會茶葉詮釋日式美學。記者林敬家／攝影

建商 買氣 房市 房仲 彰化

