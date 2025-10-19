APG海纜障礙 中華電：一般時段連線日港星不受影響

國際海纜亞太直達海纜（APG）S3區段18日發生海纜障礙，中華電信公告，緊急調度支援後，客戶連線香港、日本及新加坡部分網站，一般時段不受影響，僅尖峰時段可能有部分連線少許延遲，待海纜修復完成後，即可恢復正常。

數發部今天表示，國際海纜亞太直達海纜（APG）S3區段發生海纜障礙，初步評估原因海纜供電異常，故障海纜已有替代路由，不影響一般民眾通訊或使用網路。

中華電信網站公告說明，18日發生APG海纜障礙，經緊急調度支援後，客戶連線香港、日本及新加坡部分網站，在一般時段不會受到影響，僅於尖峰時段可能造成部分連線有少許延遲現象，待海纜修復完成後，即可恢復正常。

目前中華電信公告顯示，修復時間未定，數發部已請中華電信儘速與APG海纜聯盟確定預計修復日期。