APG海纜障礙 中華電：一般時段連線日港星不受影響
國際海纜亞太直達海纜（APG）S3區段18日發生海纜障礙，中華電信公告，緊急調度支援後，客戶連線香港、日本及新加坡部分網站，一般時段不受影響，僅尖峰時段可能有部分連線少許延遲，待海纜修復完成後，即可恢復正常。
數發部今天表示，國際海纜亞太直達海纜（APG）S3區段發生海纜障礙，初步評估原因海纜供電異常，故障海纜已有替代路由，不影響一般民眾通訊或使用網路。
中華電信網站公告說明，18日發生APG海纜障礙，經緊急調度支援後，客戶連線香港、日本及新加坡部分網站，在一般時段不會受到影響，僅於尖峰時段可能造成部分連線有少許延遲現象，待海纜修復完成後，即可恢復正常。
目前中華電信公告顯示，修復時間未定，數發部已請中華電信儘速與APG海纜聯盟確定預計修復日期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言