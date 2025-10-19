快訊

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

不只來旅遊！台北5大誘因成外籍人士長住首選 6成6停留逾1年

助延緩老化、降心血管風險 南瓜籽具6大健康功效仍不宜過量

APG海纜障礙 中華電：一般時段連線日港星不受影響

中央社／ 台北19日電

國際海纜亞太直達海纜（APG）S3區段18日發生海纜障礙，中華電信公告，緊急調度支援後，客戶連線香港、日本及新加坡部分網站，一般時段不受影響，僅尖峰時段可能有部分連線少許延遲，待海纜修復完成後，即可恢復正常。

數發部今天表示，國際海纜亞太直達海纜（APG）S3區段發生海纜障礙，初步評估原因海纜供電異常，故障海纜已有替代路由，不影響一般民眾通訊或使用網路。

中華電信網站公告說明，18日發生APG海纜障礙，經緊急調度支援後，客戶連線香港、日本及新加坡部分網站，在一般時段不會受到影響，僅於尖峰時段可能造成部分連線有少許延遲現象，待海纜修復完成後，即可恢復正常。

目前中華電信公告顯示，修復時間未定，數發部已請中華電信儘速與APG海纜聯盟確定預計修復日期。

海纜 中華電信 數發部

延伸閱讀

數發部：國際海纜APG供電異常 台灣網路不受影響

阿里攜螞蟻在港設總部 進一步拓展國際業務

阿里、螞蟻在港買總部大樓 砸9.2億美元商廈4年最大交易

中華電信科長酒後性騷吻部屬 議員林珍羽要求勞動局速開罰

相關新聞

石化業旺季到本季有轉機 大陸淘汰老舊產能 台塑、台聚等迎利多

石化業第4季進入傳統需求旺季，加上中國大陸針對石化產業將反內捲從口號逐步落實到具體政策，淘汰老舊產能，有助改善市場供需失...

陸乙烯產能擴張可能減速 牽動亞洲石化業供需變化

美中關稅角力態勢未變，美方之前禁止乙烷出口，導致中國大陸年產能逾600萬噸乙烯裂解廠一度發生原料斷炊危機，預期將延遲後續...

願景工程基金會31日舉辦／企業永續論壇 名家開講

為了協助中小企業加快腳步，願景工程基金會啟動「中小企業加速永續計畫」，將於10月31日舉辦「中小企業加速永續實踐論壇」，...

台中國際會展中心首檔大型展會 五金工業展廠商雲集

台灣手工具公會主辦的「TiTE X IHT台灣國際五金工具博覽會暨國際五金工業展」，21日將於台中國際會展中心隆重登場，...

企業生日快樂／中傑 二代打拚 強化品牌鏈

「中傑目標在十年內達成年出貨量超過8,000萬雙鞋。」掛牌上市後的第一場法說會，中傑董事長暨執行長劉安哲宣示公司的十年目...

企業生日快樂／中傑三姐弟齊心 不怕跌倒

中傑董事長劉安哲2013年接班後，毅然決然前往越南設廠，副董事長劉瓊雯（姊姊）前往越南督軍時，劉安哲與總經理劉佑軒（弟弟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。