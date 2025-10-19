數發部：國際海纜APG供電異常 台灣網路不受影響

針對網路傳言「出大事了，台灣海底電纜又斷了」，數發部今天表示，10月18日國際海纜亞太直達海纜（APG）S3區段發生海纜障礙，初步評估原因海纜供電異常，可能造成連中國、香港、日本及新加坡等部分網站少許延遲，故障海纜已有替代路由，不影響一般民眾通訊或使用網路。

數發部今天發布新聞稿，10月18日國際海纜亞太直達海纜（APG） S3區段於距離中國大陸崇明約66公里處發生海纜障礙（非台灣登陸段障礙），初步評估原因海纜供電異常，數發部已請中華電信儘速與APG海纜聯盟確定預計修復日期。

至於影響範圍，數發部說明，中華電信HiNET尖峰時段可能造成客戶連線中國、香港、日本及新加坡等部分網站會有少許延遲現象；Google 、Youtube 、Facebook 、Netflix、Telegram、AWS等主要透過台灣本地的快取或互連頻寬遞送，不受影響。

數發部表示，這次故障海纜已有替代路由，不影響一般民眾通訊或使用網路，APG海纜系統聯盟將儘速維修。數發部同時強調，希望民眾勿輕信網路傳言及散布不實資訊，正確資訊請參考數發部網站最新訊息。