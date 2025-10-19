願景工程基金會31日舉辦／企業永續論壇 名家開講

快訊

經濟日報／ 本報訊

為了協助中小企業加快腳步，願景工程基金會啟動「中小企業加速永續計畫」，將於10月31日舉辦「中小企業加速永續實踐論壇」，並廣集各方力量推動。

本論壇由行政院國家永續發展委員會、台北市政府擔任指導單位；永豐金控、台積電及政大信義書院共同倡議；還有全國創新創業總會、橡膠暨彈性體同業公會、玩具暨孕嬰用品同業公會、中華中小企業經營領袖協會、企業永續發展協會、塑膠工業技術發展中心、台灣產業服務基金會及RECCESSARY等共好夥伴一起推動。

論壇中特別邀請SME Climate Hub總監Louise Rehbind透過視訊分享全球趨勢，並結合台灣案例與政府資源，提供企業跨出第一步的行動助力。

全球淨零浪潮正快速推進，中小企業不再只是被動跟隨者，而是在供應鏈扮演成功轉型的關鍵力量。全球約3.58億家中小企業，合計碳排放占比高達50%–64%，SME Climate Hub及Exponential Roadmap Initiative（ERI）及共同創辦人Johan Falk 認為，中小企業若能系統化行動，將能改變氣候變遷的軌跡。

Falk指出，在許多國家、尤其在歐洲，中小企業占整體企業總數的90%到95%，他們已經成為氣候行動中一股不可忽視的力量。然而，相較於大企業，中小企業往往面臨資源有限的挑戰。

活動資訊：

時間：2025/10/31（五）13:30–16:10

地點：政大公企中心 國際會議廳（台北市大安區金華街187號2樓）

限額免費報名：https://supr.link/d31lA

