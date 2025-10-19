陸乙烯產能擴張可能減速 牽動亞洲石化業供需變化

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

美中關稅角力態勢未變，美方之前禁止乙烷出口，導致中國大陸年產能逾600萬噸乙烯裂解廠一度發生原料斷炊危機，預期將延遲後續同樣以乙烷進料的1,200萬公噸新產能推進，將牽動整個亞洲石化業上下游供需變化。

市場人士指出，2019年以來，大陸為提高乙烯及下游產品成本競爭力和獲利能力，包括新浦化學、衛星化學，連雲港石化、三江化工和中英天津石化等陸續投資打造乙烷裂解廠，利用美國乙烷進料生產乙烯。

截至2024年底，大陸已有六個乙烷裂解投資項目共七套裝置建成投產，合計乙烯一年產能達675萬公噸，占全大陸乙烯總產能的13%。

美中關稅戰開打後，由於美國是大陸唯一乙烷供應國，川普一度下達禁止出口令要脅，讓上述乙烷裂解廠陷入斷料、操作不順危機。美中談判後來出現轉機，美國乙烷銷往中國得以恢復。

法人指出，大陸現在尚有八個規劃建設乙烷進料或採用乙烷、石腦油混合進料的裂解廠投資案，涉及產能超過一年1,200萬噸，可能因此暫緩、甚至終止，大陸乙烯產能擴張步伐有機會減速。

