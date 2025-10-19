石化業旺季到本季有轉機 大陸淘汰老舊產能 台塑、台聚等迎利多

石化業第4季進入傳統需求旺季，加上中國大陸針對石化產業將反內捲從口號逐步落實到具體政策，淘汰老舊產能，有助改善市場供需失衡局面，台灣泛用樹脂供應商台塑（1301）、台聚（1304）、國喬（1312）和台達化（1309）等營運有望迎來好轉契機。

業內人士指出，觀察近期泛用樹脂市場變化，美中貿易戰陰影再度籠罩，加上國際原油連日下跌，成本支撐力度流失，打壓業界信心，各項原料行情普遍呈現弱勢。

例如做為家電、汽車內裝用料的ABS，以及做為沙灘鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS），近一周各跌價每公噸20美元、15美元；至於建材用料聚氯乙烯（PVC）和最大宗塑膠製品原料聚乙烯（PE）力撐持平。

台灣石化業上下游供應鏈

展望第4季前景，業界期待市場有望由谷底翻揚，業者認為，第4季為泛用樹脂傳統需求旺季，像感恩節、耶誕節及大陸網路購物節等各種民生消費產品陸續釋出需求，有利各項原料銷售。

同時，預估美聯準會可望進一步降息，不僅有利投資及消費，加上大陸持續推出刺激經濟措施，提振內需，可望帶動下游加工業回補庫存意願提升。

值得注意的是，大陸近幾年陷入石化品產能過剩壓力，北京計畫全面調控石油和煉油產業（石化業），逐步淘汰小規模設施；並對老舊設施升級改造，以及投資引向先進材料領域等，相關措施最快本季推出。

依據擬議方案，營運超過20年的石化裝置將被要求改造，約占大陸四成產能；新規將鼓勵工廠向精細化學品轉型，而非持續擴張已過剩的大宗材料化工品。

在新投資規則下，人工智慧、機器人、半導體、生醫器材、電池及可再生能源所需材料將獲優先支持。此外，計畫也將針對小型煉油廠，年產能低於200萬噸者可能面臨關閉。

業者強調，這對外銷比率占六成的台灣石化業是項好事，可大幅紓解石化市場供應過剩問題，逐步恢復正常淡旺季供需運作，為市場注入新動能。