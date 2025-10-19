台中國際會展中心首檔大型展會 五金工業展廠商雲集

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
台中國際會展中心首展將由「台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」打頭陣。圖／台中市政府提供
台中國際會展中心首展將由「台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」打頭陣。圖／台中市政府提供

台灣手工具公會主辦的「TiTE X IHT台灣國際五金工具博覽會暨國際五金工業展」，21日將於台中國際會展中心隆重登場，計有國內外400家指標品牌廠商、800個攤位展出，這也是台中國際會展中心試營運第一檔大型國際展會。

台灣手工具公會預估，這項展會將吸引超過1.5萬名專業買主與1,000家國際決策買主觀展，涵蓋北美、歐洲、東北亞、東南亞與中東等關鍵市場，展現台灣在全球供應鏈的戰略地位。

台灣手工具公會理事長謝武志表示，「TiTE X IHT是產業年度必訪的國際平台，讓業者在穩固歐美市場的同時，加速開拓東南亞、中東與中南美等高潛力市場。」

謝武志指出，台灣手工具產業長期以「高品質」與「靈活製造」聞名，早已是全球製造供應鏈不可或缺的重要角色。

然而，國際政經局勢變化快速，美中貿易摩擦帶來的關稅壓力、歐盟CBAM將於2026年正式課稅，加上ESG與碳中和要求，以及AI與數位科技的興起，都在重新定義產業生態。

此屆展會將以「引領產業突圍、打造國際採購樞紐」為核心，回應美國對台20%臨時關稅、歐盟CBAM正式課徵、全球採購去風險化等挑戰，打造全球一站式採購解決方案，並協助業者在成本可控、風險分散、合規可追溯的新格局下掌握商機。

今年匯聚了金統立、立晏、冠億、明昌、義成、伯鑫、首君、銳泰、昱盛、磯慶、寶資、數泓、天藝、至光、幸記、界升、英發、勳旺等領導品牌大廠。

