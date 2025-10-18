瞄準百億綠色運具商機 竹輪電動車北上插旗、開放加盟拚通路

看準全球淨零碳排趨勢與台灣「2050淨零轉型」政策所帶動的綠色運具商機，南台灣指標性微電車通路品牌「竹輪電動車」正式揮軍北上，插旗新北市三重設立北區營運總部，並於18日舉行開幕儀式。此舉象徵竹輪以「微電車通路第一品牌」之姿，正式啟動全台連鎖版圖與加盟布局。

竹輪電動車以「連鎖經營、假日無休、終身道路救援」三大服務鐵三角為核心，鎖定北部短程通勤族、無駕照族群與重視自主代步需求的消費者，同時切入企業ESG採購與傳統車行轉型市場，搶攻政策驅動下的百億級綠色交通商機。

竹輪電動車董事長劉順豪指出，在政府明確法規與補助政策推動下，微型電動二輪車納管掛牌、燃油車汰換已成趨勢，也帶動企業端的減碳採購需求。「北台灣企業對交通減碳的需求超出預期，我們提供的不只是產品，而是一套完整的綠色交通解決方案。」他表示，開幕期間同步推出企業專屬優惠，每採購一台電動車可折抵2,975元，採購台數無上限，可運用於公務車汰換、員工團購或尾牙獎項，協助企業以低成本落實ESG目標。

面對全台約兩萬家傳統機車行轉型壓力，竹輪電動車提出「微電車的便利商店」概念，建立標準化連鎖服務體系。竹輪智能移動董事長吳玉茹指出，公司自建「斑馬快跑資訊系統」，將進銷存、會員與店務管理全面數位化，降低創業與轉型門檻；再加上假日無休營運策略與「終身道路救援」服務，打造出市場區隔明確、利潤穩定的新型加盟模式。

吳玉茹強調，總部將提供技術、庫存、救援等後勤支援，讓加盟主能專注於銷售與服務，「我們希望讓加盟主像經營便利商店一樣輕鬆經營，進入一個具長期成長潛力的綠色產業。」

竹輪智能移動總經理鍾志明表示，隨著法規完善與消費者環保意識提升，微型電動車已從補充型商品轉為都會短程交通主流。傳統油車機車行若加入竹輪體系，不僅可延續在地服務優勢，更能升級為綠色運具服務據點，把握新一波綠能轉型契機。

竹輪電動車以「代步首選，智在竹輪」為品牌理念，透過連鎖加盟與數位管理系統，打造高效率、低碳排的交通解決方案。公司看好北部市場成長動能，未來將持續拓展全台據點，並結合企業ESG採購、地方政府補助與智慧出行趨勢，打造兼具永續與商機的微電車生態系。