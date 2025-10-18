快訊

金鐘60不斷更新／特別貢獻獎葉輝龍、「國民阿嬤」陳淑芳 戲劇得獎名單一次看

國民黨主席選舉結果出爐 鄭麗文勝出得票率破五成

發表黨主席勝選感言 鄭麗文喊話民進黨「共好雙贏」不要再惡鬥內耗

台中市勞工總工會正式成立 首位女性理事長蔡滿玉就任

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市勞工總工會今(18)日舉行第一屆第一次會員代表大會暨成立大會。中市勞工總工會提供
台中市勞工總工會今(18)日舉行第一屆第一次會員代表大會暨成立大會。中市勞工總工會提供

翻轉傳統工會文化，打造勞工信任與共榮新平臺。台中市勞工總工會正式成立，今(18)日於潮港城餐廳舉行第一屆第一次會員代表大會暨成立大會。會中選出台中首位工會女性領導人蔡滿玉擔任理事長，讓台中市工會界迎來劃時代的改革意義。

台中市勞工總工會理事長蔡滿玉，歷任台中市芳療整體保養職業工會理事長、台中市總工會常務理事等工會職務，亦在台灣關懷輔導弱勢職能發展協會和台中三棲救難協會公益界擔任理事長，熱心參與社會公益活動。

蔡滿玉表示，新成立的台中市勞工總工會，以「團結、合作，為各基層工會與勞工發聲」為理念，將致力打造一個守護勞工權益、提升福祉的共榮平臺。

她強調，「我們要建立一個不一樣的總工會，翻轉傳統組織文化，讓工會回歸初衷，成為勞工互助、信任與關懷的依靠」，對於產職業工會，她有著深刻的期許與熱忱。

為展現「自立自強、專業服務」的決心，台中市勞工總工會提出多項具體策略。首先，理事長蔡滿玉提出財務自主承諾，創會前兩年不主動向市政府申請經費，改以自主籌資(如訓練課程、社會捐款)維持運作，落實自立經營精神。

其次，專業法務支援，成立由勞動部背景的勞資顧問組成專業團隊，提供即時、專業的勞資爭議調解與法律協助，以提升服務效率與信任度；再則，服務與合作，跨界強化安全與技能，服務範疇不僅限於權益保障，更著重於職能培力與社會連結，包括技能與急救訓練、整合基層工會資源、擴大社會公益合作等。

蔡滿玉強調，未來勞工總工會將與台中市三棲救難協會締結合作關係，共同舉辦公益活動，擴大工會的社會影響力與公共服務範疇。「我們不只是為了爭取權益而成立，更是為了實踐理念」。希望所有基層工會與勞工朋友，能攜手加入這場由理念驅動、以團結行動開創的新時代。

台中市勞工總工會正式成立，首位女性理事長蔡滿玉就任。中市勞工總工會提供
台中市勞工總工會正式成立，首位女性理事長蔡滿玉就任。中市勞工總工會提供

勞動部 台中市

延伸閱讀

勞動部與6家航空業者討論請假制度 達成4項決議

勞動部邀6航空業開會 決議空服員病假、生理假不列勤惰考核

遭爆向央廣索資機敏資料 黃國昌：工會檢舉要查證 鏡週刊也曾報導

影／長榮空服員驟逝 工會陳情提3大訴求

相關新聞

農業願景 讓台灣米找回光榮感

你害怕吃米飯嗎？40年前，台灣人一天惦惦吃三碗飯，如今飲食習慣改變，很多人一天吃不到兩碗飯。台大農經系系主任陳郁蕙提到，...

企業生日快樂／中傑 二代打拚 強化品牌鏈

「中傑目標在十年內達成年出貨量超過8,000萬雙鞋。」掛牌上市後的第一場法說會，中傑董事長暨執行長劉安哲宣示公司的十年目...

企業生日快樂／中傑三姐弟齊心 不怕跌倒

中傑董事長劉安哲2013年接班後，毅然決然前往越南設廠，副董事長劉瓊雯（姊姊）前往越南督軍時，劉安哲與總經理劉佑軒（弟弟...

企業生日快樂／中傑四國彈性布局 創造優勢

美國對等關稅對傳產業者來說，大多遇到客戶下單縮手衝擊，對製鞋業來說也不例外。不過中傑未因此縮減資本支出，中傑董事長劉安哲...

中小企業加速永續論壇 開放報名

為協助中小企業加快腳步，願景工程基金會啟動「中小企業加速永續計畫」，將於十月卅一日舉辦「中小企業加速永續實踐論壇」。

台中會展中心 四大展秀實力 中部地區產業迎向新時代

備受矚目的「台中國際會展中心」，將於10月21日起迎來四大產業指標大展，台中市政府昨（17）日主持開展啟動儀式，市長盧秀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。