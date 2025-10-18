台中市勞工總工會正式成立 首位女性理事長蔡滿玉就任

翻轉傳統工會文化，打造勞工信任與共榮新平臺。台中市勞工總工會正式成立，今(18)日於潮港城餐廳舉行第一屆第一次會員代表大會暨成立大會。會中選出台中首位工會女性領導人蔡滿玉擔任理事長，讓台中市工會界迎來劃時代的改革意義。

台中市勞工總工會理事長蔡滿玉，歷任台中市芳療整體保養職業工會理事長、台中市總工會常務理事等工會職務，亦在台灣關懷輔導弱勢職能發展協會和台中三棲救難協會公益界擔任理事長，熱心參與社會公益活動。

蔡滿玉表示，新成立的台中市勞工總工會，以「團結、合作，為各基層工會與勞工發聲」為理念，將致力打造一個守護勞工權益、提升福祉的共榮平臺。

她強調，「我們要建立一個不一樣的總工會，翻轉傳統組織文化，讓工會回歸初衷，成為勞工互助、信任與關懷的依靠」，對於產職業工會，她有著深刻的期許與熱忱。

為展現「自立自強、專業服務」的決心，台中市勞工總工會提出多項具體策略。首先，理事長蔡滿玉提出財務自主承諾，創會前兩年不主動向市政府申請經費，改以自主籌資(如訓練課程、社會捐款)維持運作，落實自立經營精神。

其次，專業法務支援，成立由勞動部背景的勞資顧問組成專業團隊，提供即時、專業的勞資爭議調解與法律協助，以提升服務效率與信任度；再則，服務與合作，跨界強化安全與技能，服務範疇不僅限於權益保障，更著重於職能培力與社會連結，包括技能與急救訓練、整合基層工會資源、擴大社會公益合作等。