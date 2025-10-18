港務公司榮獲 「中央政府推動建立員工學習制度獎勵」特優獎

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
臺灣港務公司新進人員教育訓練（中：港務公司董事長周永暉）。圖／港務公司提供
台灣港務公司秉持「員工是企業永續經營的基石，人才永續是支持企業運作的根本」理念，長期致力於員工學習制度與人才發展的推動。繼2023及2024年連續兩年獲得教育部「中央政府推動建立員工學習制度獎勵」優等獎後，今年（2025年）更榮獲特優獎最高殊榮，展現港務公司在培育永續人才與推動學習型組織方面的卓越成果。

港務公司指出，面對航運產業快速轉型與數位化浪潮，公司以「TIPC人才永續策略圖」為核心，規劃系統化的學習藍圖，涵蓋內部職能、管理職能與外部訓練三大面向，並持續強化數位培訓。今年特別開辦「數位發展應用工作坊」，透過「專題講座」結合「實作培訓」，協助同仁建立數位轉型的基本素養，理解新興科技於企業運作的應用價值，並培養數位工具應用技能，為企業的智慧化轉型奠定基礎。

除了專業能力的精進外，港務公司亦重視員工的身心健康，積極營造性別平權與多元共融的友善職場環境，推動「友善職場」與「多元健康促進」措施，鼓勵員工培養規律運動與均衡飲食的習慣，並辦理健康講座、運動推廣及心理紓壓課程，營造溫暖支持的工作氛圍。同時，導入「員工協助方案（EAP）系統」，提供心理、法律與生活諮詢等服務，協助員工平衡工作與生活，展現企業的人本關懷。

在學習資源整合方面，港務公司建置 ALOHA 線上學習平台，並結合 Hahow、天下雜誌等數位課程資源，打造多元且自主的學習環境，讓員工能隨時隨地持續精進自我，實踐終身學習精神。

展望未來，港務公司將持續深化「人才永續策略」，結合 ESG 理念與數位創新，推動組織與員工共同成長，打造「你好、我好、共好」的永續發展職場，實踐企業社會責任，邁向永續共榮的願景。

