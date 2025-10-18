中油高雄首座加氫站尚缺2許可 拚年底正式營運

中油在一一突破法規、選址等障礙後，首座加氫站確定落腳楠梓區。中油表示，目前正在丙類危險性工作場所許可審查程序中，取得許可後，將向高雄市政府經發局申請經營許可，力拚年底前正式營運。

經濟部賦予中油「氫能供應商」責任，首要之務即是打造移動式加氫站，並搭配交通部「氫燃料電池大客車試辦運行計畫」，提供氫能巴士使用。根據中油的規劃，總量能至少達245公斤，每日可供應7輛大客車使用。

事實上，該示範站在2024年底便已完成設備建置，並在今年第1季取得高雄市政府建管處核發的建物使用執照。中油表示，目前高雄市政府勞工局勞動檢查處正進行加氫站丙類危險性工作場所許可審查，中油取得許可後，將向高雄市政府經發局申請經營許可，並以今年底正式營運為目標。

第一座加氫站只是開始，台北市有望接棒，而要讓加氫站遍地開花，最有效率的方式便是善用中油全台綿密的加油站點，經濟部已在去年6月完成修法，開放加油站得兼營加氫站，且加油站終止營業後，兼營項目得以繼續經營。

至於氫氣來源，初期中油會向國內氣體公司採購，未來目標則是達成現地產氫，但這部分仍有法規障礙。

再者，國內製氫量能畢竟有限，氫能主要仍仰賴進口，能源署已委託日本川崎重工，以高雄洲際三期（即高雄港三區）為潛力場址，進行設置液氫接收站可行性評估，中油也已展開天然氣管線混氫輸送可能性相關研究。