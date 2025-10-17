築間餐飲集團勇奪台中「金饌獎」與「低碳餐廳」雙榮耀

台中市政府舉辦的「金饌獎」今年邁入第10屆，旨在表揚推動衛生安全與服務品質卓越的優質餐飲業者。築間餐飲集團（7723）連續第2年榮獲「優質餐飲店家」肯定，再次展現品牌對食品安全與服務品質的堅持。

頒獎典禮於17日在台中市政府舉行，由衛生局長曾梓展及各餐飲公會理事長親自頒獎，現場並邀請得獎品牌設攤展示，共同推廣台中優質餐飲文化。

台中市政府食品藥物安全處多年來致力打造安心、永續的食品安全防線，持續在「食安與衛生構面」表現亮眼，連續兩年榮登六都第一。市府除落實社區間的食安調研外，更積極推動食品衛生分層制度，強化評鑑與管理機制。「金饌獎」正是針對餐飲業衛生管理所設立的分級評核制度，透過表揚與獎勵，鼓勵業者提升餐飲品質與自主管理，從源頭預防食安問題發生。

築間餐飲集團旗下主品牌「築間幸福鍋物」，2010年創立於基隆，2015年進駐台中市文心路開設首家分店後，即深受消費者喜愛。歷經十餘年發展，集團目前已拓展至全球14個品牌、逾200間門店，其中台中市設有11個品牌、共47家分店，占全台總店數的24.7％，展現集團對中台灣餐飲市場的重視與深耕。

隨著事業版圖不斷擴大，築間餐飲集團始終以「安心食材、嚴謹把關」為核心，從產地到餐桌全程監控，透過自建「食安中心實驗室」、實地訪查供應商與導入食材溯源系統，建立完善的檢驗與追溯機制，並以高標準採購規範與系統化出餐流程，確保每一道料理的安全與品質。

今年築間餐飲集團旗下7大品牌，包括築間幸福鍋物、燒肉Smile、本格和牛燒肉放題、有之和牛鍋物放題、绘馬別邸、朴庶韓國烤肉及築間燒肉本命，全數通過食材抽驗與現場評核3階段嚴格審查，共計有33家門店榮獲「金饌獎」榮譽標章肯定。

除食品安全表現獲得高度肯定外，築間餐飲集團亦積極推動永續行動，旗下17家餐廳同步取得「低碳餐廳」認證，評選標準包含不主動提供一次性餐具、推動惜食行動等，並於一年內未受罰、三年內無食物中毒紀錄。

築間餐飲集團強調，集團以「美味、食安、永續」三大核心價值為品牌根基，不僅致力提供消費者安心美味的用餐體驗，更以具體行動實踐對社會與環境的永續承諾。

政府機關長期致力輔導民間企業，希望透過這條「不簡單的路」持續提升企業團隊的產品價值，同時善盡企業社會責任。

築間餐飲集團在今年下半年，除了榮獲台中市政府「金饌獎」及「低碳餐廳」雙重肯定外，也獲得多項業界與媒體殊榮，包括《天下雜誌未來親子雜誌》「日式料理連鎖餐廳」票選活動第二名、《2025優質鍋物嘉年華》「火辣鍋物類」優選鍋物，以及《鮮乳火鍋創意大賽》金獎。