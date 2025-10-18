聽新聞
0:00 / 0:00
中小企業加速永續論壇 開放報名
為協助中小企業加快腳步，願景工程基金會啟動「中小企業加速永續計畫」，將於十月卅一日舉辦「中小企業加速永續實踐論壇」。
論壇由國發會與台北市政府任指導單位；永豐金控、台積電及政大信義書院共同倡議；全國創新創業總會、橡膠暨彈性體同業公會、玩具暨孕嬰用品同業公會、中華中小企業經營領袖協會、企業永續發展協會、塑膠工業技術發展中心、台灣產業服務基金會及RECCESSARY等共好夥伴一起推動。
論壇邀請SME Climate Hub總監Louise Rehbind透過視訊分享全球趨勢，並結合台灣案例與政府資源，提供企業跨出第一步的行動助力。
論壇舉辦時間為十月卅一日周五下午一時卅分到四時十分，地點在台北市大安區金華街一八七號二樓政大公企中心 國際會議廳。論壇限額免費報名，報名網址https://www.accupass.com/event/2506170856537890124340
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言