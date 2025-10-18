中小企業加速永續論壇 開放報名

為協助中小企業加快腳步，願景工程基金會啟動「中小企業加速永續計畫」，將於十月卅一日舉辦「中小企業加速永續實踐論壇」。

論壇由國發會與台北市政府任指導單位；永豐金控、台積電及政大信義書院共同倡議；全國創新創業總會、橡膠暨彈性體同業公會、玩具暨孕嬰用品同業公會、中華中小企業經營領袖協會、企業永續發展協會、塑膠工業技術發展中心、台灣產業服務基金會及RECCESSARY等共好夥伴一起推動。

論壇邀請SME Climate Hub總監Louise Rehbind透過視訊分享全球趨勢，並結合台灣案例與政府資源，提供企業跨出第一步的行動助力。

論壇舉辦時間為十月卅一日周五下午一時卅分到四時十分，地點在台北市大安區金華街一八七號二樓政大公企中心 國際會議廳。論壇限額免費報名，報名網址https://www.accupass.com/event/2506170856537890124340