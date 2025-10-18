企業生日快樂／中傑四國彈性布局 創造優勢

美國對等關稅對傳產業者來說，大多遇到客戶下單縮手衝擊，對製鞋業來說也不例外。不過中傑（6965）未因此縮減資本支出，中傑董事長劉安哲認為，市場需求仍在，訂單是給準備好的人，因此擴產腳步不變，同時持續深化與客戶關係，守穩自己在客戶核心供應鏈地位。

「中傑必須是客戶的一線（Tier 1）供應商，訂單才能獲得確保。」劉安哲說，「前五大客戶，中傑都是一線供應商。」以下是專訪紀要：

問：美國對等關稅對中傑的影響？

答：上半年確實受到美國對等關稅不確定因素影響，客戶採購的態勢會放緩，因為市場的不確定性因素，品牌方會先按下暫停鍵。加上美中關稅戰，也影響美系客戶的產能安排，尤其對第2季的影響，從營收可以看出來。

隨各國與美國的關稅談判陸續底定，客戶也陸續開出接下來的訂單規劃，由於主要品牌客戶的展望仍屬正面，因此中傑持續擴增產能，以因應客戶的需求。當然所有品牌都無法在關稅戰中獨善其身，因此目前的預估還是趨於保守。

問：對明年接單與毛利率的展望？

答：對於2026年展望審慎樂觀，經營團隊也會努力在2026年交出一個成長的成績單，內部目標是希望能有低雙位數的成長。至於毛利率，在第3季、第4季可能會是一個相對低點的位置，中傑將透過精簡開支、提高工廠的管理與生產效率，另外也會與供應鏈討論分攤如因關稅所增加的成本。預測明年的毛利率將會回升，尤其越南廠的毛利率會比較高，甚至略高於同業。

除既有客戶對明年有較明朗的預期，也積極開拓新客戶，包括既有客戶在併購其他品牌後，也爭取進入這些新品牌的供應鏈，而且有了不錯的成果，就整體市場來說，還是很有機會。

問：目前最大的產能仍來自中國大陸，對大陸廠的策略？

答：大陸市場很大，以14億人口來說，一人一年買兩雙鞋，就有28億雙鞋的市場，中傑的占比還很低。而中傑在大陸已有工廠與訂單，這幾年也可以看到一些國際大品牌逐漸回流到大陸。

以中傑的產能來說，想拿到中系品牌更高的占有率，需要在地生產，快速供應是我們的優勢。依過去的經驗，有些國際品牌一開始的訂單可能不多，但一旦大賣，需要好幾倍的產能，中傑可以快速提供，經濟規模也是我們的強項。

以中系客戶來說，主要的客戶是安踏與李寧，中傑目前代工安踏的FILA，近來也接觸的安踏另一個品牌迪桑特，主要是滑雪鞋的品牌，因此對安踏會採取多品牌策略。至於李寧過去兩年雖較處疲態，但因為拿到中國奧運的代理權，因此對明年的成長，李寧也深具信心。

問：中傑陸續展開全球布局，在地生產的優勢為何？

答：中傑可以保住核心客戶的關鍵，在於中傑願意為主要客戶投資研發中心，中傑為客戶付出，客戶覺得物超所值，就能保住重要的客戶；另外，中傑在四個國家進行生產布局，讓客戶有更多的彈性，可以依照市場或關稅的考量，調整出貨的地點。

其實十多年前，一家美系品牌在大陸的年銷量原來約五、六十萬雙，某個產品突然熱銷，一下增至2,000萬雙，中傑在大陸有足夠的產能，可以吃下這個果實。尤其大陸與印度是全球兩大消費市場，國際品牌不會錯失這兩個大市場，因此中傑在地生產的策略會運用在大陸及印度。除就近服務客戶，也能降低關稅衝擊。

針對客戶要銷往歐美的鞋款，中傑已在越南及印尼布局，例如美系客戶的訂單，因為關稅問題，產線就從大陸移往越南，目前越南北廠已獲得客戶的認證，今年會持續做鞋面，明年就能開出成品鞋的產能；印尼廠也已在東爪哇取得土地。