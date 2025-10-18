企業生日快樂／中傑三姐弟齊心 不怕跌倒

中傑（6965）董事長劉安哲2013年接班後，毅然決然前往越南設廠，副董事長劉瓊雯（姊姊）前往越南督軍時，劉安哲與總經理劉佑軒（弟弟）大膽決定要為大客戶New Balance設立研發中心。三姐弟齊力接棒後展開的二代創業，關鍵在於年少時三人在海外求學時緊緊守護彼此的好感情。而一路往前衝的勇氣，劉安哲說：「是因為沒跌倒過，所以不怕跌倒」。

從在台中大雅創立鞋廠，中傑創辦人劉信國在大陸設立生產基地，30年時光打下中傑什麼鞋都能做的堅實技術基礎。2013年接棒後的劉安哲決定到北越設廠，其實是與姊夫從印度、孟加拉、柬埔寨、越南、印尼、緬甸等東亞、東南亞國家都跑了個遍，最後評估北越是未來十年可耕耘的理想廠址，2014年前往越南設廠。

起初要前進越南，劉信國是很擔憂，因為必須跨文化、跨語言管理，但對於年少即前往海外求學的三姐弟卻不成問題，而且三人畢業後，在工廠從基層做起，各單位都歷練過，「要我們去管工廠，也都沒問題」。劉安哲說。越南廠很快做出了成績，讓劉信國心安許多。但疫情來襲全球受創，當時三姐弟預估封城影響大，做好緊縮的準備，高層主管也開始減薪。豈料南越因為疫情以及陸幹問題引發嚴重罷工，中傑因工廠位於北越反而得利轉單效應，很快業績逐漸回溫，三個月後營收還成長，因此把減掉的薪資，再補發給經營團隊。

劉安哲回憶，三姐弟在海外求學時，姊姊等於扮演媽媽的角色，照顧他跟弟弟；等到姐姐進工廠幫父親時，換他照顧小六歲的弟弟。三人彼此照顧生活了很多年，因為沒有父母親管，所以也沒有所謂青春期的叛逆。劉安哲說。剛接班時，盤點一下公司的狀況，當時營收大約50億元，三人訂下要讓公司營收成長到250億元的目標，去年已達成此目標，因此再訂下2034年出貨要成長到8,000萬雙的目標。

三姐弟雖然有好感情，但在討論公事時，因為彼此立場不同還是會有爭執，僵持不下時，就先分開冷靜一下，至於如何達成共識，劉瓊雯說：「就是以公司最大的利益為出發點，去思考所有的問題。」