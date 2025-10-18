企業生日快樂／中傑 二代打拚 強化品牌鏈

「中傑目標在十年內達成年出貨量超過8,000萬雙鞋。」掛牌上市後的第一場法說會，中傑（6965）董事長暨執行長劉安哲宣示公司的十年目標，要從去年出貨逾4,000萬雙鞋，到2034年出貨量倍增。

出貨量倍增對中傑來說，並不是新鮮事，去年的出貨量正是疫情前（2019年）的翻倍。只是隨出貨量體增大，達到倍增需要持續擴增生產線，目前中傑越南廠、印度廠都依規劃展開擴建、印尼也已取得新廠地。

中傑創立於1983年，由原是製鞋師傅的劉信國與夫人劉何玉鈴在台中大雅創立，90年代台灣製鞋業紛紛前往大陸設廠，劉信國也在1998年前往大陸設廠。雖然從皮鞋學徒做起，但劉信國認為「什麼鞋都能做」，才有辦法服務好客戶，奠定中傑從運動鞋到皮鞋等休閒鞋，甚至防水的登山鞋、滑雪專用鞋等都可以生產的基礎與優勢。

2013年，在子女長大成人並在公司歷練多年，劉信國交棒給第二代。接棒後的劉安哲與姊姊劉瓊雯、弟弟劉佑軒展開「二代創業」，毅然決然將中傑的生產據點大陸延伸到越南，陸續在宣光省、寧平省、海陽省建立生產線，加上第3季加入生產行列的北廠，越南年產能已逾1,700萬雙。

疫情期間越南廠初期雖受影響，南越封城期間，因廠區設在北越，中傑越南廠很快受惠轉單效應，快速恢復營收水準。近年的美中貿易戰，越南廠也發揮多元產線的優勢，推升營收成長。

關稅議題淡化 客戶訂單回流

從2013年二代接班時，中傑出貨890萬雙鞋，到去年中傑出貨量已達4,050萬雙，營收從約50億元，去年已達269.8億元。劉安哲表示，今年受到美國對等關稅政策影響，消費市場景氣不明確，客戶下單趨於保守，營收面臨挑戰。不過隨關稅議題逐漸淡化，客戶訂單陸續回流，加上積極拓展新品牌客戶，第4季新品牌客戶可望逐步貢獻營收，目標下半年營收表現優於上半年，對明年營運保持審慎樂觀。

中傑與大客戶New Balance雖有逾40年的合作關係，真正讓中傑進入New Balance的核心供應鏈是二代接班後，劉安哲、劉佑軒決定斥資數百萬美元，為New Balance設立研發中心，讓New Balance在設計圖出來後，研發中心就鞋面、材質、功能等各方面與New Balance共同合作開發，也是中傑得以成為New Balance全球前三大供應商之一的關鍵。

除New Balance外，中傑也打入大陸高端運動品牌安踏（ANTA） 旗下的FILA、迪桑特（Descente），以及李寧的供應鏈，成為共同研發的核心供應商。

在產能規劃方面，儘管面對全球供應鏈挑戰，中傑產計畫仍穩步前進，今年資本支出預估約6,000萬美元的目標不變。今年的推進重點為印尼廠，已在東爪哇取得土地，持續依計畫進行中，預計明年或後年初開出產能。

深耕在地市場 躍核心供應商

越南北𣴓廠已在第3季開始投產，依需求狀況增加產能，今年的年產能預期可達11.2萬雙的針織鞋面，滿載後年產能可達成型鞋360萬雙及針織鞋面430萬雙；印度廠已於第2季增設產線，今年的年產能約60萬雙，滿載年產能可達210萬雙。

以今年上半年的營收來看，運動鞋占整體比重達73%，休閒鞋部分占25%。以銷售地區來看，大陸及美國分別占29%及31%，另外也運往歐洲、美洲等全球的消費市場。大陸的主要生產基地位於河南、江西、廣東，去年合計年產能超過2,400萬雙，是中傑目前最大的生產據點。

劉安哲指出，從長期觀點看，由於品牌客戶重視供應鏈穩定性與規模能力，加上大陸和印度的在地產能有助服務當地龐大內需市場，除可支援品牌在地成長外，也有助提升接單彈性與合作黏著度。目前在四個生產基地的布局，有助中傑在全球供應鏈重構下掌握先機，持續擴大市占率與合作規模。中傑身為數個重要品牌的核心供應商，也將持續深耕，在研發、產能安排都具優勢下，目標是加速取得更多的訂單比重，並打入更多客戶旗下品牌。

市調機構預估，2025年到2034年運動鞋市場年複合成長率為5%。中傑的主要客戶New Balance、安踏、李寧全球市占率也穩定成長，成為中傑營運持續向上的重要動能。同時隨安踏旗下品牌逐漸增加，也將是中傑爭取新訂單的最大利基。