川普反對 海運碳費延後上路

美國總統川普揚言會盡一切手段抵制海運碳費後，國際海事組織（IMO）原定17日的表決延後一年，這一突如其來的舉動，凸顯川普政府在擾亂國際氣候外交方面的努力，在第30屆聯合國氣候峰會（COP30）即將在下月於巴西舉行之際，也是多邊環境規範的一大挫敗。

各國代表本周齊聚IMO的倫敦總部，討論是否要讓船舶開始為排放超標的溫室氣體付費，但與會國家17日投票決定將該議題的正式表決延後一年。原先業界預期該規範會順利通過，為航運業逐步告別石油主導燃料時代鋪路，並為氨等更乾淨的替代燃料開啟機會之門。

川普16日表示，他對聯合國旗下IMO要表決全球海運業徵收碳費一事感到「憤慨」，揚言美國絕不會遵守，會盡一切手段抵制。因此，新加坡提議延後表決，航運大國希臘也規劃由贊成改為棄權，就此埋下變數。

川普在自家社群媒體Truth Social發文稱此舉是「全球綠色新騙局稅」。他呼籲各國響應美方立場，在表決時反對這項全球碳費。

川普說：「我對IMO這周打算在倫敦通過全球碳費感到憤慨。美國絕不容這個針對海運的全球綠色新騙局稅，也不會以任何方式、形式遵守。」

海運業占全球碳排的1%以上，IMO推動「淨零架構」，目標在本世紀中達到淨零排放，預定17日於倫敦表決是否正式採納這項架構。

淨零架構將對總噸位5,000噸以上的大型船舶，設定強制的年度溫室氣體排放上限，超標船舶必須購買排放許可，來抵銷超額排放。目前全球海運業普遍支持這個架構措施，表決時可望獲超過三分之二成員國的支持。中、韓等國已表態支持。但美國與巴拿馬則提出動議要求暫停舉行會議。

川普政府已暗示，可能對支持淨零架構的國家採取報復性措施，包括關稅、簽證限制與港口費用調漲等。

海運碳稅若通過，將是首次對溫室氣體排放徵收全球性費用。

