運價連二漲 四大航線齊揚

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
貨櫃輪運價終於止跌反彈，17日出爐上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連續兩周上漲。路透
貨櫃輪運價終於止跌反彈，17日出爐上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連續兩周上漲。路透

貨櫃輪運價終於止跌反彈，昨（17）日出爐上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連續兩周上漲，指數上漲149.9點至1,310.32點，周漲幅12.91%，四大航線都上揚，其中美西線漲幅逾三成、美東線漲幅逾一成。

國內物流業者分析，美中關稅喬不攏貨櫃輪需求太少，北美線運價跌不停，全球大型海運業者針對北美線9月下旬大量減班，10月開始北美航線空班率高，隨著中國大陸十一長假恢復上班，本周開始出現聖誕節及新年假期的出貨，突然出現缺船情況，推升運價走強。

根據最新一期出爐運價，減班效應發威，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,936美元，較前一期上漲468美元，漲幅達31.88%；遠東到美東運價每FEU達2,853美元，較前一期上漲401美元，漲幅16.35%。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

其次，遠東到歐洲長線開始談2026年新年度合約，大型航運業者表態不願意低價簽約，也讓歐洲線的運價止跌反彈，每TEU（20呎櫃）達1,145美元，較前一期上漲77美元，周漲幅7.2%；遠東到地中海運價每TEU達1,613美元，較前一期上漲55美元，周漲幅3.53%。

近洋線市場相對旺，業界認為第4季旺季可期，運價表現有望比歐、美線好。尤其，美中貿易戰後再加上對等關稅政策加速全球供應鏈重組，大陸生產重鎮地位開始改變，隨著廠商開始移往東南亞包括越南、柬埔寨及東南亞等其他地區，全球物流跟著遷徙，東南亞市場出口地位取逐漸取代大陸。

搶近洋線大戰即將開跑，國內長榮（2603）、陽明、萬海領先國際大型海運業者相對有在地優勢；最新公布遠東到東南亞每TEU較前一周上揚38美元，漲幅9.24%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU都與前一周持平。

物流業者進一步指出，美中貿易戰後再加上對等關稅政策加速全球供應鏈重組，大陸生產重鎮地位開始改變，亞洲區間市場的商機全面浮現外，東南亞往北美的航班也攀升，逐漸降低大陸市場貨量的影響。

全球運價回穩，法人認為，有助貨運三雄10月營收。


延伸閱讀

川普反對 海運碳費延後上路

東南亞

延伸閱讀

北美線減班發威！SCFI運價指數連2周反彈 美西線漲幅逾三成

中經院揭經濟成長四大變數 學者籲警惕通膨與能源風險

川普怒批全球海運碳費 揚言美拒遵守籲各國抵制

美最高法院即將審理關稅訴訟 川普：我可能出席旁聽

相關新聞

農業願景 讓台灣米找回光榮感

你害怕吃米飯嗎？40年前，台灣人一天惦惦吃三碗飯，如今飲食習慣改變，很多人一天吃不到兩碗飯。台大農經系系主任陳郁蕙提到，...

企業生日快樂／中傑 二代打拚 強化品牌鏈

「中傑目標在十年內達成年出貨量超過8,000萬雙鞋。」掛牌上市後的第一場法說會，中傑董事長暨執行長劉安哲宣示公司的十年目...

企業生日快樂／中傑三姐弟齊心 不怕跌倒

中傑董事長劉安哲2013年接班後，毅然決然前往越南設廠，副董事長劉瓊雯（姊姊）前往越南督軍時，劉安哲與總經理劉佑軒（弟弟...

企業生日快樂／中傑四國彈性布局 創造優勢

美國對等關稅對傳產業者來說，大多遇到客戶下單縮手衝擊，對製鞋業來說也不例外。不過中傑未因此縮減資本支出，中傑董事長劉安哲...

中小企業加速永續論壇 開放報名

為協助中小企業加快腳步，願景工程基金會啟動「中小企業加速永續計畫」，將於十月卅一日舉辦「中小企業加速永續實踐論壇」。

台中會展中心 四大展秀實力 中部地區產業迎向新時代

備受矚目的「台中國際會展中心」，將於10月21日起迎來四大產業指標大展，台中市政府昨（17）日主持開展啟動儀式，市長盧秀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。