運價連二漲 四大航線齊揚

貨櫃輪運價終於止跌反彈，昨（17）日出爐上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連續兩周上漲，指數上漲149.9點至1,310.32點，周漲幅12.91%，四大航線都上揚，其中美西線漲幅逾三成、美東線漲幅逾一成。

國內物流業者分析，美中關稅喬不攏貨櫃輪需求太少，北美線運價跌不停，全球大型海運業者針對北美線9月下旬大量減班，10月開始北美航線空班率高，隨著中國大陸十一長假恢復上班，本周開始出現聖誕節及新年假期的出貨，突然出現缺船情況，推升運價走強。

根據最新一期出爐運價，減班效應發威，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,936美元，較前一期上漲468美元，漲幅達31.88%；遠東到美東運價每FEU達2,853美元，較前一期上漲401美元，漲幅16.35%。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

其次，遠東到歐洲長線開始談2026年新年度合約，大型航運業者表態不願意低價簽約，也讓歐洲線的運價止跌反彈，每TEU（20呎櫃）達1,145美元，較前一期上漲77美元，周漲幅7.2%；遠東到地中海運價每TEU達1,613美元，較前一期上漲55美元，周漲幅3.53%。

近洋線市場相對旺，業界認為第4季旺季可期，運價表現有望比歐、美線好。尤其，美中貿易戰後再加上對等關稅政策加速全球供應鏈重組，大陸生產重鎮地位開始改變，隨著廠商開始移往東南亞包括越南、柬埔寨及東南亞等其他地區，全球物流跟著遷徙，東南亞市場出口地位取逐漸取代大陸。

搶近洋線大戰即將開跑，國內長榮（2603）、陽明、萬海領先國際大型海運業者相對有在地優勢；最新公布遠東到東南亞每TEU較前一周上揚38美元，漲幅9.24%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU都與前一周持平。

物流業者進一步指出，美中貿易戰後再加上對等關稅政策加速全球供應鏈重組，大陸生產重鎮地位開始改變，亞洲區間市場的商機全面浮現外，東南亞往北美的航班也攀升，逐漸降低大陸市場貨量的影響。

全球運價回穩，法人認為，有助貨運三雄10月營收。



