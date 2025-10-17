台中爵士音樂節盛大登場 大茗攜手 Teapsy 再掀微醺風潮

提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一年一度的台中爵士音樂節，10月17日起至10月26日在台中市民廣場盛大登場，今年活動以「Jazz Together」為主題，邀請來自15個國家的國際級爵士樂團同台演出，每到音樂節期間，市民廣場總聚集成千上萬樂迷席地野餐、微醺聽爵士，成為台中10月最具代表性的城市節慶。

緊鄰台中市民廣場的超人氣手搖飲連鎖品牌大茗勤美門市，今年也跟上「Chill微醺」風潮，攜手台灣在地茶酒品牌 Teapsy推出兩款期間限定酒精茶飲，以茶香結合酒韻，為爵士之夜增添層次風味。

此次大茗與來自台灣的茶酒品牌Teapsy聯手合作，選用了Teapsy經典台灣茶酒系列中的兩款進行搭配調製。首款「蕎醺」以大茗的招牌熟成蕎麥奶為基底，搭配原萃烏龍茶酒，三次蒸餾後的茶酒散發醇厚香氣與細膩茶韻，交織烤糖蕎麥凍的Q彈口感，微醺又不失玩味。

另一款「芒茫」，則以清爽的芒果青為基底，融合原萃青茶茶酒，果香與茶香層層交融，帶出輕盈酸甜滋味。

大茗本位製茶堂行銷經理鄭雅文表示：「繼先前在Threads上掀起的大茗超商調酒喝法討論後，這次與Teapsy合作就是希望讓大家可以在爵士音樂節現場也能體驗調酒的樂趣。我們以飲品搭配小瓶精緻茶酒的形式販售，民眾可依喜好自行調整倒入的酒量，無論是想小酌或微醺，都能找到最合拍的比例。」

鄭雅文說，大茗xTeapsy聯名的酒精茶飲「蕎醺」與「芒茫」，於10月17日至10月26日爵士音樂節期間，在大茗勤美店限定販售，歡迎大家帶上野餐墊，一起享受微醺的爵士夜晚。