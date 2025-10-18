台中國際會展中心即將啟用 企業、建商進駐水湳生活圈

台中國際會展中心即將啟用，為水湳經貿園區帶來重大利多，在水湳中央公園特區與14期重劃區形成共伴效應下，「大水湳生活圈」儼然成形，不但吸引建商購地推案，甚至連志聖（2467）、鴻勁等上市櫃指標企業也進駐卡位，後市看俏。

在建設題材帶動下，水湳及周邊土地市場熱度不減。最新實登揭露，逢大段22地號先是由惠宇建設以38.61億元購入，面積3,818坪，換算每坪單價達101.11萬元，顯示市場對未來潛力的高度期待。

近期志聖以每坪112.4萬元，標下逢大段21地號1,622坪土地，單價創新高，並宣布投入18.23億元結合既有廠區擴大開發；鴻海關係企業鴻勁精密，於9月購入單元八鑫新平段925.5坪土地，每坪單價145萬元。

品牌建商也積極卡位。磐興建設今年5月推出區域內唯一「巨蛋首排」住宅案「磐興寬悅」，基地正對隈研吾設計的台中巨蛋，串聯漢神百貨與中央公園。陸府建設則預計在水湳中央公園第一排推出約2,000坪新案，單價上看百萬元。

春耕不動產總經理張維良分析，水湳生活圈最精華的中央公園第一排，文商一用地13塊全數被品牌建商拿下，包括寶輝、興富發、富華創新、長慶、鼎邦等皆已搶先佈局，顯示核心區塊具高度支撐性。

他指出，整個14期與水湳已成為中台灣建設最密集的區域，交通、商業、文化三大機能同步成長，將牽動北台中房地產走勢。