台中國際會展中心即將啟用 企業、建商進駐水湳生活圈

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台中國際會展中心即將啟用，為水湳經貿園區帶來重大利多，在水湳中央公園特區與14期重劃區形成共伴效應下，「大水湳生活圈」儼然成形，不但吸引建商購地推案，甚至連志聖（2467）、鴻勁等上市櫃指標企業也進駐卡位，後市看俏。

在建設題材帶動下，水湳及周邊土地市場熱度不減。最新實登揭露，逢大段22地號先是由惠宇建設以38.61億元購入，面積3,818坪，換算每坪單價達101.11萬元，顯示市場對未來潛力的高度期待。

近期志聖以每坪112.4萬元，標下逢大段21地號1,622坪土地，單價創新高，並宣布投入18.23億元結合既有廠區擴大開發；鴻海關係企業鴻勁精密，於9月購入單元八鑫新平段925.5坪土地，每坪單價145萬元。

品牌建商也積極卡位。磐興建設今年5月推出區域內唯一「巨蛋首排」住宅案「磐興寬悅」，基地正對隈研吾設計的台中巨蛋，串聯漢神百貨與中央公園。陸府建設則預計在水湳中央公園第一排推出約2,000坪新案，單價上看百萬元。

春耕不動產總經理張維良分析，水湳生活圈最精華的中央公園第一排，文商一用地13塊全數被品牌建商拿下，包括寶輝、興富發、富華創新、長慶、鼎邦等皆已搶先佈局，顯示核心區塊具高度支撐性。

他指出，整個14期與水湳已成為中台灣建設最密集的區域，交通、商業、文化三大機能同步成長，將牽動北台中房地產走勢。

建商 志聖

延伸閱讀

台中太平社區4樓陽台凌晨轟然墜落 其他住戶怕下一個是我家

新市政大樓建商可分回萬坪？基市：言之過早

國道客運慘淡！台中規劃四大轉運中心....議員憂成蚊子館

舊台汽彰化車站變身親子樂園 明天有中秋市集還可摸彩

相關新聞

農業願景 讓台灣米找回光榮感

你害怕吃米飯嗎？40年前，台灣人一天惦惦吃三碗飯，如今飲食習慣改變，很多人一天吃不到兩碗飯。台大農經系系主任陳郁蕙提到，...

企業生日快樂／中傑 二代打拚 強化品牌鏈

「中傑目標在十年內達成年出貨量超過8,000萬雙鞋。」掛牌上市後的第一場法說會，中傑董事長暨執行長劉安哲宣示公司的十年目...

企業生日快樂／中傑三姐弟齊心 不怕跌倒

中傑董事長劉安哲2013年接班後，毅然決然前往越南設廠，副董事長劉瓊雯（姊姊）前往越南督軍時，劉安哲與總經理劉佑軒（弟弟...

企業生日快樂／中傑四國彈性布局 創造優勢

美國對等關稅對傳產業者來說，大多遇到客戶下單縮手衝擊，對製鞋業來說也不例外。不過中傑未因此縮減資本支出，中傑董事長劉安哲...

中小企業加速永續論壇 開放報名

為協助中小企業加快腳步，願景工程基金會啟動「中小企業加速永續計畫」，將於十月卅一日舉辦「中小企業加速永續實踐論壇」。

台中會展中心 四大展秀實力 中部地區產業迎向新時代

備受矚目的「台中國際會展中心」，將於10月21日起迎來四大產業指標大展，台中市政府昨（17）日主持開展啟動儀式，市長盧秀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。