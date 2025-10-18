台中會展中心 四大展秀實力 中部地區產業迎向新時代

備受矚目的「台中國際會展中心」，將於10月21日起迎來四大產業指標大展，台中市政府昨（17）日主持開展啟動儀式，市長盧秀燕與外貿協會董事長黃志芳共同宣布，中台灣最大會展中心正式開展，象徵台中邁向國際會展城市的新時代。

盧秀燕致詞表示，台中是台灣製造業核心，長期缺乏國際級會展平台，讓在地產業無法就近展示大型設備、參與全球交流。

盧秀燕指出，自她上任以來，市府團隊堅持實現「開不了的工要開工、完不了的工要完工」承諾，克服經費壓力、疫情衝擊、原物料上漲及工程人力短缺等重重挑戰，從預算58億追加至89億元，最終完成建設。

這座會展中心是中部產業的夢想結晶，更是在全球經濟重組與台灣面臨關稅壓力下，注入經濟活水的一劑強心針。未來市府將與外貿協會緊密合作，引進更多國際展覽與會議，吸引全球買主來台中，推動經貿、觀光與城市發展的正向循環。

黃志芳指出，貿協使命為服務台灣產業走上國際舞台，感謝市府給貿協機會，以過去55年累積的國際會展經驗能量來營運，中台灣為台灣產業心臟地帶，也是商業、經濟能量最強大區塊，台中會展中心落成營運，對中台灣百工百業意義非凡。

黃志芳說，今年地緣政治劇烈波動，供應鏈重組，美國對等關稅衝擊，產業界期盼這座會展中心能儘快啟用，協助產業面對未來挑戰，貿協也義不容辭，與營造團隊全力推動二次裝修，經費由3億提升到近5億元，全力打造最符合產業需求的頂級展館。

台中市經發局說明，市府從展館優化、交通整備、旅宿盤點到招商推動全方位準備，攜手貿協打造「展覽、接單、銷售與大型會議」一站式平台，讓台中成為產業鏈結全球的重要基地。

台中國際會展中心啟用後，首展「2025台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」將於10月21日至23日登場，「台中工具機暨智慧製造展」於11月26日至29日接續舉行。明年1月有「百工百業博覽會」，以及3月的「台灣國際工具機展」。

昨日啟動儀式，包括四大展覽主辦單位台灣手工具公會理事長謝武志、經濟日報執行副總倪榮松、台中市商業會理事長謝豐享、台灣工具機暨零組公會副理事長林松益等人都到場。



