「明通治痛單」廣告滿滿人情味 展現重情愛鄉品牌精神

「明通治痛單，治痛真簡單」這句陪伴台灣人多年的廣告詞，早已深深烙印在許多人心裡。近日有網友在社群盤點經典懷舊超洗腦的廣告，有人看到15年前熱門綜藝節目「全民最大黨」一段模仿明通漁船廣告內容逗趣，找出原版影片，當熟悉的旋律、真實的人物與接地氣的場景再次出現時，記憶瞬間被喚醒，紛紛留言「滿滿那個年代的溫馨感。」

明通製藥對20多年前的廣告，至今仍被討論感到欣慰及肯定。明通化學製藥執行董事張光道說，「這正是明通從寄藥包起家溫情重情義企業文化體現及傳承。」

「全民最大黨」模仿明通治痛單廣告，藝人阿KEN、唐從聖及納豆扮演船工忙著把一箱箱的「全民治痛單」搬上船，四人對話全程操海口音表情搞笑。這名網友好奇，調查發現原版廣告為1999年推出的「出海篇」。

網友發現有另一支廣告約5年前推出的「大船入港篇」，片中大船返港，船長「財哥」及船員的外籍配偶們在港邊迎接，片中還有外籍船工，包括台語、印尼、越南語等，大家一起稱讚明通治痛單。

網友還找到一支10多年前治痛丹散「動漫篇」廣告，配音竟然是當年紅透半邊天的聲音藝術工作者恆春兮親錄旁白，十分珍貴。還有符合健康取向的「無糖篇」，黑白設計瓶身更是特別。還有應景的「高鐵篇」很有感。

網友們說，明通這老牌藥廠拍廣告能夠掌握時代脈動，廣告配合新住民社會實態，跟得上時代。不少網友好奇明通廣告團隊，怎麼這麼有創意又有梗！

對於全民最大黨的模仿，明通強調絕非置入，當年「出海篇」播出就引發很大迴響。談到明通廣告，明通化學製藥執行董事張光道說，希望傳達品牌理念，「做藥的初衷，好藥要可靠，更要讓大家都負擔得起」。

對於「出海篇」廣告發想，張光道說，明通以寄藥包起家，在鄉間海邊本就具高知名度，與漁工密切，在他看到吳念真的保力達Ｂ廣告內容為船出海，促使他用類似訴諸溫情方式來拍廣告。

至於5年前的「大船入港篇」，張光道說，陸配、外來移工、外籍新娘人口超過百萬，希望瞄準此市場，找來越南、印尼美女拍攝，隨時跟進時代脈動。

另外，包括「無糖篇」，「動漫篇」也出自張光道的想法。他說，看到健怡可樂的黑白瓶身設計，就沿用到治痛單液「無糖篇」外型，在感冒糖漿使用黑白色調算創舉，至今銷售業績持續成長。

張光道指出，明通廣告以創意取勝，不迷信大牌明星，這些廣告之所以動人，正因為選擇真實的人，像阿匹婆的親切，新住民的笑容，外籍船工的身影，甚至連拍攝團隊燈光師都走進鏡頭參與拍攝。與張光道相識30年、也參與明通廣告的廣告代理商林蔚谷表示，當年廣告裡的嬰兒車baby，如今都長大要嫁人了。